BAU Esports UEM 2021 ilk gün maçları tamamlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAU Esports UEM 2021 ilk gün maçları tamamlandı!

BAU Esports UEM 2021 ilk gün maçları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

As bayrakları as!

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports UEM 2021 ilk gün tamamlandı.

Organizasyon bugün oynadığı 4 maçtan da 4 galibiyet almayı başardı ve D grubunun ilk gününü lider olarak tamamladı. BAU Raiders'ın oynadığı maçlar ve skorları şu şekilde:

Maç - (İspanya) UPV Stingrays 0 - 1 BAU Raiders

Maç - (Hollanda) BAU Raiders 1 - 0 Esports Team Twente

Maç - (Fransa) 4ESPORTS 0 - 1 BAU Raiders 

Maç (Polonya) BAU Raiders 1 - 0 Lions PG

Takımın yarın oynayacağı maçlar ise şu şekilde:

BAU Raiders VS UPV Stingrays (13.00) (İspanya)

Esports Team Twente VS BAU Raiders (14.00) (Hollanda)

BAU Raiders VS 4eSports (16.00) (Fransa)

Lions PG VS BAU Raiders (17.00) (Polonya)

Playerbros ekibi olarak BAU Esports'a yarınki maçlarında başarılar diliyoruz. 2018'de ülkemize getirdikleri kupayı bir kez daha getirmeleri dileğiyle!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BAU Esports UEM 2021 ilk gün maçları tamamlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 12:59:17. #1.14#

title