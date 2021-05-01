BAU Esports LoL kadrosu tamamlandı!
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BAU Esports LoL kadrosu tamamlandı!

BAU Esports LoL kadrosu tamamlandı!
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UEM 2021 yolunda başarılar!

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports LoL kadrosu tamamlandı.

UEM 2021'de takımın "Orta Koridor" ve "Destek" oyuncuları belli oldu. Takımda "Orta Koridor" rolünde Yeni Medya 2. sınıf öğrencisi olan Atakan "Nemea" Tuğran getirildi. "Destek" rolüne ise Dijital Oyun Tasarımı 3. sınıf öğrencisi olan Talha Batuhan "meliodas" Kılıç getirildi.

BAU Esports LoL takımı böylelikle tamamlanmış oldu. League of Legends oyununa ek olarak Rocket League takımına oyuncu başvurusunun açık olduğunu duyurdu. Eğer sen de Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyor ve Rocket League takımı arıyorsan doğru yerdesin. Başvuru formuna BAU Esports Twitter ya da Instagram hesapları üzerinden ulaşabilir ya da direkt olarak başvuru formuna gidebilirsin.

Kaynak: Playerbros

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