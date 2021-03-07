BAU Esports Kadınlar Günü yayını Bugün 14: 00'de başlıyor
07.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:21
BAUeSports Kadınlar Günü etkinliği saat 14: 00'de BAU Esports Twitch kanalında!
BAU Esports, Kadınlar Günü özel etkinliği bugün saat 14.00'de BAU Esports Twitch kanalında başlayacak. Kadın arkadaşlarımız tarafından düzenlenen etkinliğin katılımcıları da kadınlardan oluşuyor.
Yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.
BAU Esports Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros