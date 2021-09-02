BAU Dünyanın ve Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Arasında | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu İlkeler ve Politikalar Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Haberler BAU Türkiye BAU Dünya Kurumsal Haberler BAU Dünyanın ve Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Arasında Türkiye genel sıralaması

401-500

Çankaya Üniversitesi

501-600

Koç Üniversitesi

501-600

Sabancı Üniversitesi

601-800

Bilkent Üniversitesi

601-800

Hacettepe Üniversitesi

601-800

İstanbul Teknik Üniversitesi

601-800

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

801-1000

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

801-1000

Bahçeşehir Üniversitesi

801-1000

Boğaziçi Üniversitesi

801-1000

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1001-1200

Atatürk Üniversitesi

1001-1200

Atılım Üniversitesi

1001-1200

Bezmialem Üniversitesi

1001-1200

Düzce Üniversitesi

1001-1200

İstanbul Üniversitesi

1001-1200

Karabük Üniversitesi

1001-1200

Özyeğin Üniversitesi

1001-1200

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dünya Genel Sıralaması

1

University of Oxford

2

California Institute of Technology

3

Harvard University

4

Stanford University

6

Massachusetts Institute of Technology

5

University of Cambridge

7

Princeton University

8

University of California, Berkeley

9

Yale University

10

The University of Chicago

DÜNYANIN VE TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ AÇIKLANDI

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversite Sıralaması 2022' sonuçlarını açıkladı. Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamada, İngiliz ve Amerikan üniversiteleri ilk 5'deki yerlerini korudu. Türkiye'den ise vakıf üniversiteleri arasında Koç, Sabancı, Bilkent ve Bahçeşehir Üniversiteleri listenin başında yer aldı.

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ve en güvenilir sıralama listesi olarak görülen Times Higher Education (THE), bu yıl hazırladığı listede 99 ülke ve bölgeden bin 600'ün üzerinde üniversiteye yer verdi. Listedeki üniversiteler; Eğitim/Öğretim, Araştırma, Atıf, Uluslararası Görünürlük ve Endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı. Türkiye'de genel sıralama alanında listede sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı. Dünya listesinin ilk sırasında Oxford Üniversitesi bulunurken, üniversiteyi; Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Cambridge Üniversitesi takip etti.

'ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜLÜK'TE EN İYİ ÜNİVERSİTELER

Türkiye'deki üniversitelerin 'Uluslararası Görünürlük' alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi; Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi oldu. Üniversitelerin 'Atıf' alanındaki sırası ise; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi şeklinde oldu. Son olarak üniversitelerin 'Araştırma' alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi yer aldı.

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Kaynak: Habermetre