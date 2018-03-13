Bau'dan Bursalı İş Kadınına Ödül

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 'Girişimci Kadın Ödülleri' töreninde 'girişimcilik projesi' ile Stratejik Pazarlama ve Turquality Danışmanı Arife Büyükyazı da ödüle layık görüldü.

BAU mezunu kadın girişimcileri yüreklendirmek ve genç girişimcilere örnek olmak için 'Girişimci Kadın Ödülleri' düzenlendi. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, kadın girişimciler başarı hikayelerini gündeme taşıdı. Türkiye genelinde 19 kadın girişimci ödüllendirilirdi.

Kendi firmalarını kuran kadın girişimcilerin projelerini anlattığı gece de Bursa'dan Arife Büyükyazı da ödüle layık görüldü. - BURSA