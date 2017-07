Bau birincisi Azeri kardeşlere memleketlerinde büyük ilgi



İSTANBUL, (DHA)- AZERBAYCAN'IN başkenti Bakü'de Bahçeşehir Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Azerbaycanlı kardeşler Günel ve Kheyransa Musayevalar'ın başarıları ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.



Düzenlenen basın toplantısına, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel, Ekonomik, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Necip Çakır ve Uluslararası Ofis Direktörü Erbay Şirin katıldı.



Konferansta, BAU'nun başarılı öğrencilere her zaman destek olmasından ve bunun örneği olarak Azerbaycanlı mezunların başarılarından söz eden BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın,



"Bir öğrencinin başarılı olması hem kendisine hem de eğitim aldığı üniversiteye bağlıdır. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de öğrencilerin başarılı olması ve yüksek düzeyde eğitim almaları için büyük imkanlar var. BAU 3 kıta, 8 ülke, 5 üniversite, 4 dil okulu, 5 akademik merkez ile Türkiye'nin eğitim alanında dünya markası olan BAU Global'in bir üyesidir. Bu uluslararası ağ, öğrencilere yüksek eğitim sağlıyor ve dünyanın her yerinden öğrenci kabul ediyor" diye konuştu.



Azerbaycan'la sıkı dostluk ilişkilerini de vurgulayan Şenay Yalçın, bunun göstergesi olarak "BAU Mezun ve İletişim" ofisinin dış ülkeler içerisinde ilk olarak Azerbaycan'da açıldığını bildirdi. İlk mezun ve iletişim ofislerinin Azerbaycan'da açılmasının kendileri için bir onur olduğunu dile getiren Yalçın, "Böyle bir kurumun oluşturulması, hem Azerbaycan'la, hem de Azerbaycanlı BAU mezunlarımızla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor"dedi.



Hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, her başarının, irade ile yorulmadan, durmadan çalışmaktan geçtiğine inandıklarını söyleyen BAU birincileri Günel ve Kheyransa Musayevalar ise şöyle konuştu:



??Hem bizim bu küçük sevincimizi, Başarımızı paylaşıp halkımıza gelecekle ilgili teşvik veren, onları ferehlendiren siz değerli medya mensuplarına, hem de dünyanın birçok ülkesinde yaşayıp kalbi Azerbaycan aşkı ile yanan, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları göndererek dikkat ve kaygıları ile bizi sevindiren herkese, bütün Türk dünyasına derin şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de kendi növbemizde bu destek ve sevginin yarattığı azim ile geleceğe daha emin, güvenilir adımlarla hazırlaşıb, kendimizi mükemmel şekilde yetiştirecek ve güvencinizi doğrultmağa çalışacağız. "



