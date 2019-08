Batur, sanayi esnafıyla buluştu

08.08.2019 18:01

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Oto Tamircileri Odasını ve 1. sanayi esnafını ziyaret etti. Batur, gerçekleştirdiği ziyarette, odanın ve esnafın sorunlarını yerinde tespit etti, yapacağı çalışmaları anlattı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ziyaret turlarına devam ediyor. Batur, son olarak İzmir Oto Tamircileri Odasını ve 1. sanayi esnafını ziyaret etti. Oda binasında gerçekleşen toplantıda, sanayi esnafının sorunları başkan Batur'a aktarıldı. Toplantının ilk konuşmasını gerçekleştiren İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, gerek seçimlerin öncesinde gerekse seçimlerin sonrasında odayla ve bölgeyle ilgili esnafı dinleyen, ilgilenen bir belediye başkanı olmasından dolayı başkan Batur'a teşekkür etti. Heppekcan, "Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur'un en yakın zamanda esnafımızın küçük; ama çalışma ortamlarını çok olumsuz etkileyen sorunlarını çözeceğine inanıyoruz. Söz verdiği gibi geldiği veeEsnafımızın sorunlarıyla yakinen ilgilendiği için arkadaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

1. sanayi esnafı ile Başkan Batur'u bir araya getiren toplantıda konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, "Ben Batur'a güveniyorum. Esnaf dostu bir başkan olarak her zaman yanımızda olacaktır" dedi. Mutlu "Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile bizim arkadaşlığımız çok eskiye dayanır. Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminde de her zaman yan yana ve bir arada olarak çalışmalar yürütmüşüzdür. Esnafımızın sorunlarını Konak Belediye Başkanımıza aktarmak; bir sohbet ortamı içerisinde neler yapabiliriz ve neleri yapmalıyız şeklinde bir araya geldik. Toplumun en önemli kesimlerinden biri olan esnafımızla başkanlarımızın bir arada olması gerekir. Başkan Batur zaten her zaman esnafla iç içe bir arada hareket etmiş bir belediye başkanı olarak esnafımızın sorunlarını hızla çözeceğine inanıyorum" dedi.

"Hızla esnafımıza sunacağız, sorunlarını çözeceğiz"

İzmir Oto Tamircileri Odasını ziyaret eden ve 1. sanayi esnafını dolaşarak sorunlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise "Elimizden ne geliyorsa hızla esnafımıza sunacağız, sorunlarını çözeceğiz. Sayın Mutlu, bizim için tam yol yürünecek arkadaşımız. Uzun yıllar bir arada yürüdük ve bundan sonra da yürüyeceğimize inanıyorum. Oto tamircileri oda başkanımız Necdet Heppekcan ile İZBETON döneminden tanışıyoruz. Hem seçimden önce hem de sonra görüşmüştük. 1. sanayi sitesinin sorunlarını aktarmışlardı. Fakat bizde 'yerinde görerek, ekiplerimizle birlikte sorunları tespit edelim' demiştik. Belediyemizin gücünün yettiği her tür çalışma ve desteği biz esnafımıza vermeye hazırız" diye aktardı.

"Taleplerini ve sorunları bizzat yerine giderek gördük"

Batur, şöyle devam etti:

"Konak'ın her bir bölgesi için tespitlerde bulunuyoruz. Kurduğumuz esnaf masamız ile esnafımızın sorunlarını bir araya getirerek ortak çözüm önerileri oluşturuyoruz. Muhtarlarımıza sabahın erken saatlerinden öğleye kadar ziyaretlerde bulunuyoruz. Mahallelerimizde oluşan sorunları ve mahalle sakinlerimizin taleplerini kaynağından öğreniyor ve çözümü için çalışmalarda bulunuyoruz. Belediyecilik halka gitmek, esnafa gitmek ve onların sorunlarını yerinde görmeyi gerektiriyor. Masa başında alınan kararlar ile vatandaşın sorunlarına çözüm bulmak mümkün değil. Sadece çözüm bulmakta yetmez. Onları dinlemek, elini sıkmak, halini hatırını sormak çok önemli. Geçmişte Narlıdere'de uyguladığımız halkın içinde, halka dokunan bir belediyecilik anlayışını Konak'ta da uygulamaya devam edeceğiz. 1. sanayi esnafımızın sorunlarını dinledik. Taleplerini ve sorunları bizzat yerine giderek gördük. Ekiplerimiz gerekli çalışmalar için hazırlıklarını yapacak ve en kısa zamanda esnafımızın sıkıntılarını çözeceğiz. Tüm esnafımızın şimdiden bayramlarını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

İzmir Oto Tamirciler Odasında gerçekleşen buluşmaya; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, Konak Belediye Meclis üyesi Doğan Kılıç, Çınarlı ve Mersinli mahalle muhtarları ile sanayi esnafı katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA