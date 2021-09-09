Batur: Özgürlüğümüzü tüm dünyaya haykırdığımız şanlı günün adıdır 9 Eylül!

Batur'dan 9 Eylül mesajı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Başkan Batur, İzmir'in işgali sırasında Hasan Tahsin'in attığı kurşunla Milli Mücadele'nin başladığı, 9 Eylül'de ise Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle tüm ülkenin kurtuluşunun ve ulusun bağımsızlığının ilan edildiğini hatırlatarak, Konak'ın dünya üzerinde işgal edildiği gün bir memleketin milli mücadelesini başlatmış ve işgali sonlandırıldığında bir ulusun bağımsızlığını da ilan etmiş dünyadaki tek şehir olduğunu vurguladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak "Onun ışığında yürümeye devam edecek, Türk istiklalini,Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz" sözünü veren Başkan Batur'un 9 Eylül mesajında şu ifadeler yer aldı:

9 Eylül'ün

99. Yıldönümü

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu, 99. yıldönümünde, yüreklerimizdeki büyük coşkuyla kutluyoruz. Özgürlüğümüzü tüm dünyaya haykırdığımız şanlı günün adıdır 9 Eylül. İzmir'in kalbi olan Konak da bir memleketin zafere kavuştuğu yerdir ve güzel ilçemiz adını bu emsalsiz özelliğiyle tarihe işlemiştir; çünkü dünya üzerinde işgal edildiği gün bir memleketin milli mücadelesini başlatmış ve işgali sonlandırıldığında bir ulusun bağımsızlığını da ilan etmiş başka bir yer yoktur. İşte bu nedenle 9 Eylül, Konak için bambaşka bir anlam taşır.

Kurtuluş mücadelemizin sembol ismi Hasan Tahsin, İzmir'in işgal edildiği o gün ilk kurşunu atarak direnişimizi ateşlemiştir. İşgal, Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canı pahasına vatanını korumaya çalışan tüm kahramanlarımızın büyük zaferiyle, yine Konak'ta sona erdirilmiştir.

9 Eylül, Büyük Taarruz'un ardından İzmir'e giren süvarilerimizin, Konak'ta asılı bulunan Yunan bayrağını indirip, yerine kurtuluş bayrağını astıkları gündür. 9 Eylül sadece İzmir'in değil, Anadolu'nun kurtuluşudur.

Bu şanlı günümüzün, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 99. yıldönümünü kutluyor, başta Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

Atamıza sözümüz söz. Onun ışığında yürümeye devam edecek, Türk istiklalini,Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bize emanet edilen çok kıymetli topraklarımızı, laik cumhuriyetimizi, demokrasimizi koruyacak, köklü tarihimizi, şanlı zaferlerimizi yarınlara taşıyacağız; çünkü bu boynumuzun borcudu

Kaynak: Bültenler