Batur: Özgürlüğümüzü tüm dünyaya haykırdığımız şanlı günün adıdır 9 Eylül!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batur: Özgürlüğümüzü tüm dünyaya haykırdığımız şanlı günün adıdır 9 Eylül!

Batur: Özgürlüğümüzü tüm dünyaya haykırdığımız şanlı günün adıdır 9 Eylül!
Bültenler - Haberler | Güncel

Batur'dan 9 Eylül mesajı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Başkan Batur, İzmir'in işgali sırasında Hasan Tahsin'in attığı kurşunla Milli Mücadele'nin başladığı, 9 Eylül'de ise Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle tüm ülkenin kurtuluşunun ve ulusun bağımsızlığının ilan edildiğini hatırlatarak, Konak'ın dünya üzerinde işgal edildiği gün bir memleketin milli mücadelesini başlatmış ve işgali sonlandırıldığında bir ulusun bağımsızlığını da ilan etmiş dünyadaki tek şehir olduğunu vurguladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak "Onun ışığında yürümeye devam edecek, Türk istiklalini,Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz" sözünü veren Başkan Batur'un 9 Eylül mesajında şu ifadeler yer aldı:

9 Eylül'ün

99. Yıldönümü

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu, 99. yıldönümünde, yüreklerimizdeki büyük coşkuyla kutluyoruz. Özgürlüğümüzü tüm dünyaya haykırdığımız şanlı günün adıdır 9 Eylül. İzmir'in kalbi olan Konak da bir memleketin zafere kavuştuğu yerdir ve güzel ilçemiz adını bu emsalsiz özelliğiyle tarihe işlemiştir; çünkü dünya üzerinde işgal edildiği gün bir memleketin milli mücadelesini başlatmış ve işgali sonlandırıldığında bir ulusun bağımsızlığını da ilan etmiş başka bir yer yoktur. İşte bu nedenle 9 Eylül, Konak için bambaşka bir anlam taşır.

Kurtuluş mücadelemizin sembol ismi Hasan Tahsin, İzmir'in işgal edildiği o gün ilk kurşunu atarak direnişimizi ateşlemiştir. İşgal, Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canı pahasına vatanını korumaya çalışan tüm kahramanlarımızın büyük zaferiyle, yine Konak'ta sona erdirilmiştir.

9 Eylül, Büyük Taarruz'un ardından İzmir'e giren süvarilerimizin, Konak'ta asılı bulunan Yunan bayrağını indirip, yerine kurtuluş bayrağını astıkları gündür. 9 Eylül sadece İzmir'in değil, Anadolu'nun kurtuluşudur.

Bu şanlı günümüzün, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 99. yıldönümünü kutluyor, başta Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

Atamıza sözümüz söz. Onun ışığında yürümeye devam edecek, Türk istiklalini,Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bize emanet edilen çok kıymetli topraklarımızı, laik cumhuriyetimizi, demokrasimizi koruyacak, köklü tarihimizi, şanlı zaferlerimizi yarınlara taşıyacağız; çünkü bu boynumuzun borcudu

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Batur: Özgürlüğümüzü tüm dünyaya haykırdığımız şanlı günün adıdır 9 Eylül! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:19:35. #1.14#

title