Batur: Konak'ın ciğerlerine sahip çıkıyoruz

Keçiören Belediyes özelliği ile canlı yayınlanan sağlık, kültür, sanat ve spor gibi birbirinden çeşitli programlara yeniden ulaşma imkânı sağlıyor.

Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nı halka kazandırmak için yapılan çalışmaları denetleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Sekiz ay içinde çalışmalarımızı tamamlayacak ve alanı cennete dönüştürerek halkımızın hizmetine açacağız. Konak'ın ciğerleri olan bu güzel yeşil alana sahip çıkıyoruz" dedi. Alanda çevre düzenlemesi yapılacak, binalar yeniden ayağa kaldırılacak ve bir de macera parkı kurulacak.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiralanan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları denetleyen Başkan Batur, gelinen aşamalarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Batur, İzmir'in efsane başkanlarından Aydın Erten'in adını yaşatan rekreasyon alanını hızla kente kazandırmak istediklerini söyledi. Alanın, 1973-1980 yılları arasında, o dönem ilçe olan Gültepe'de, iki dönem başkanlık yapan Aydın Erten'in adına yakışır ve halkın ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verir bir hale getirileceğini söyleyen Batur, "İzmir'in en kıymetli alanlarından birini halka kazandırmak için çabalıyoruz. İhalemizi hızla tamamladık, hızla çalışmalarımıza başladık. Alandaki binaları neredeyse sıfırdan yeniden yapıyoruz" dedi.

Sekiz ayda tamamlanacak

Çalışmaların sekiz ay içinde tamamlanacağını ve alanın cennete dönüştürülerek halkın hizmetine sunulacağını belirten Batur, "Konak'ın ciğerleri olan bu güzel yeşil alana sahip çıkıyoruz. Burada son derece dikkatli olacağız. Doğamızın, ağaçlarımızın, bitki örtümüzün, tabiatta yaşayan canlılarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, onları tüm gücümüzle korumamız gerektiğini yaşadığımız son olaylar, orman yangınları bize bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Macera parkı kurulacak

Konak Belediyesi'nin iyileştirme çalışmaları kapsamında alanın çevre düzenlemesi yapılıyor. Restoran olarak hizmeti sunulması planlanan bir bina yeniden ayağa kaldırılıyor. Çocuklar için oyun gruplarının yerleştirileceği, yürüyüş yollarının yenileceği alanda bir de macera parkı kurulacak. Alandaki iki güvenlik kulübesi de kullanılır hale getirilecek. Çalışmaların ise sekiz ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Ne olmuştu?

Konak Belediyesi, Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nı 2013'te yaptığı düzenleme çalışmalarının ardından kente kazandırmış, ancak işletme haklarını, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2017'de yapılan ihalenin ardından, İstanbullu bir firmaya devretmişti. Konak Belediye Başkanı olarak yaptığı ilk icraatlardan biri Ankara'ya giderek rekreasyon alanın belediyeye tahsisi için ilgili bakanlıklarla görüşmek olan Başkan Abdül Batur ise istediği sonucu almış, alan Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 29 yıllığına, Konak Belediyesi'ne devredilmişti. Batur'un çabası, Gültepe'de bulunan, İzmir'in en kıymetli alanlarından birini halka kazandırmıştı.

Kaynak: Bültenler