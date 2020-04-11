Batur: "Görevimizin başında, Konaklıların yanındayız"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Batur: "Görevimizin başında, Konaklıların yanındayız" - Haberler
Abdül Batur, Polis, Konak, Güncel

Batur: "Görevimizin başında, Konaklıların yanındayız"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Konaklıların mağduriyet yaşamaması için belediye imkanlarını seferber etti.

11.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:11
Batur:

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Konaklıların mağduriyet yaşamaması için belediye imkanlarını seferber etti.

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgının yayılım hızını kontrol altında tutma ve sosyal mesafeyi koruma adına aldığı tedbirler kapsamında yayınladığı genelge ile 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yasağın başlamasıyla birlikte evlerine kapanan Konaklıların süreci en iyi şekilde atlatabilmeleri için belediye ekiplerini göreve çağırdı. Sokağa çıkma yasağının ilk gününe belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek başlayan Başkan Batur, işçilerle bir araya gelip kent temizliğinde hassas olunmasını istedi.

Zabıtadan evlere ekmek servisi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Temizlik İşleri Müdürlüğü ziyaretinin ardından zabıta ekipleri ile beraber ekmek fırınlarını denetledi. Fırıncı esnafıyla sohbet eden ve sürece dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Batur, vatandaşın mağdur olmaması için Konak Belediyesi Zabıta ekiplerinin mahallelerde ekmek dağıtımı yapacağını açıkladı. Batur, ihtiyaç duyulan Mahallelerde yapılan ekmek dağıtımını da takip etti.

"Konaklıların yanındayız"

Konaklılardan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kalmalarını isteyen Başkan Batur, "Hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşımızı mağdur etmemek için Konak Belediyesi zabıta ekiplerimiz mahallelerde ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Yasak süresince ilçemizdeki fırınlar, eczaneler, sağlık kuruluşları ve belirli sayıda akaryakıt istasyonu açık olacaktır. Acil durumlar için 0 232 4841510 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Biz her zaman olduğu gibi şimdi de görevimizin başında, Konaklıların yanındayız. Hemşehrilerimizden sokağa çıkma yasağına uymalarını ve evde kalmalarını istiyoruz. Birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz. Biz belediye olarak bu zor günlerde de Konaklıların yanındayız, her zaman birlikteyiz" dedi.

Polis teşkilatını unutmadı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında belediye hizmetlerinin işleyişini yerinde inceleyen ve belediye ekipleriyle birlikte sahada görev başında olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 175'inci yılının gururunu yaşayan polis teşkilatını da unutmadı. Fırınlardaki inceleme ve ekmek dağıtımının ardından Hatay Polis Karakolunu ziyaret eden Başkan Batur, emniyet görevlilerinin Polis Haftası'nı kutladı ve sokağa çıkma yasağı kapsamında Konak Belediyesi olarak yanlarında olduğunu belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini ücretsiz alacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini...
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak İrem Derici Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Lionel Messi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Batur: "Görevimizin başında, Konaklıların yanındayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 17:42:43. #1.15#
title