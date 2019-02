Batur: "En Önemli Hedefim Kentsel Dönüşüm"

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Tarihi Havagazı Fabrikasında yaptığı basın toplantısında 9 maddelik seçim manifestosu ile yapacağı çalışmaları basın mensuplarına anlattı. Batur, en önemli hedefinin kentsel dönüşüm olduğunu belirtti.

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikasında, 9 maddelik seçim manifestosunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı. 'Birlikte Konak' sloganıyla yola çıktığını ifade eden Batur, 15 gün sonra projelerini açıklayacağı bir toplantı düzenleyerek Konak için hazırladığı projeleri açıklayacağını ifade etti. Gültepe, Toros, Gürçeşme bölgeleri ile seçim çalışmalarına başlayan ve Hatay, Mersinli bölgesi ile devam eden Batur, "Sıkıntıları yerinde inceledik ve bölgedeki sıkıntılar bir mimar vizyonuyla çözmek için hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Kentin planlama noktasında, çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Yıllardır sıkıntı yaşayan bölgelerin yerinde dönüşüm sağlanması noktasında Narlıdere'deki tecrübemizi Konak'a da aktarmayı planlıyoruz. Narlıdere'de herkesin memnun kaldığı bir kentsel dönüşüm çalışması yaptık. Bu konuda oradaki vatandaşlarımız en iyi referansımız haline geldi. Konak'ta da yaptığımız en başarılı işlerden bir tanesi kentsel dönüşüm olacaktır. En önemli hedefim kentsel dönüşüm" dedi.

"Kılıçdaroğlu, 'dönüşüme ihtiyacı olan Konak'a sizi görevlendirdik' dedi"

Kentsel dönüşümde ilçede var olan planla işe başlayacaklarını belirten Batur, "Gültepe ile ilgili bir plan var. Biz hemen bu plan ile başlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz Gültepe bölgesini 5 yıl içerisinde planlamak" diye konuştu. Geçtiğimiz hafta ilçe başkanı Çağrı Gruşçu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretlerine de değinen Batur, "Genel başkanımız, 'dönüşüme ihtiyacı olan Konak'a sizi görevlendirdik. Hem kente ağabeylik yaparsınız hem tecrübelerinizi yansıtırsınız' dedi" ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyecilik ana hedeflerimizden biri"

Rahat ulaşılabilen bir belediye ve belediye başkanı olacağı sözünü veren Batur, şunları söyledi: "Kentin vatandaşın belediyeye ulaşması noktasındaki tüm bilgi işlemle ilgili vizyonlarımızı ve çalışmalarımızı Konak'a aktaracağız. Çevreci kent bilinci getireceğiz. Saha çalışmalarında çevreyle ilgili ve çevrenin duyarlılığıyla ilgili vatandaşı bilinçlendirmek ve sağlıklı bir yaygınlaştırma yapılması ana hedeflerimizden bir tanesi olacak. Sosyal belediyecilik ana hedeflerimizden bir tanesi. Halka dokunan sosyal belediyecilik anlayışını yaygınlaştıracağız. Kolay erişilebilen bir başkanlık ve yönetim anlayışı esas anlayışımız olacaktır. Sahada ilk tespitlerde belediyeye ulaşmakla ilgili bazı sıkıntıları yerinde tespit ettik. Bence belediye de belediye başkanı da rahat ulaşılabilen ve halka dokunabilen bir belediye olmalı. Konak İzmir'in kalbi. Odalarla, STK'larla, hemşehri derneklerimizle tüm projelerde ortak aklı öne çıkaracak anlayışı sergileyeceğiz. Hesap verebilir bir kent ve belediyecilik anlayışı sergileyeceğiz. Belediyemizin sayfalarında vatandaşımız her türlü konuda bilgi alabilecek. Her türlü hesabımızı da oradan açık ve net olarak görebilecekler. Konak'a değer katmamız gerekiyor. Git gide değerini kaybediyor. Hiçbir gelişme kaydetmeyen ilçe noktasına geldi. Dönüşümü ve kent içindeki tarihi yapıların ayağa kalkmasıyla protokol ilçesi olmayacak. Büyükşehir belediyesi ve diğer kamu kurumlarıyla Konak'ın daha yaşanabilir olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Konak'ın daha da özgür olması için elimizden geleni çaba göstereceğiz. Özgürlüğü, yaşam tarzı, Atatürk ve cumhuriyete bağlılığıyla biliniyor İzmir ve Konak. Özellikle çeperlerdeki sorunların çoğunu hallettiğimiz bir Konak vaat ediyorum."

Zeybekçi'nin Konak projelerine 'dışarıdan gelmiş' yorumu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi'nin İzmir ve Konak projeleri hakkındaki basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, "İzmir'e dışarıdan gelen insanlar, önce Kemeraltı'nı görür. O nedenle kendisinin de sadece Kemeraltı'nı görmesi normal. Özellikle bakın 'dışarıdan gelmiş' diyorum, kendisi de dışarıdan geldiği için. O yüzden de Kemeraltı'nı geliştireceğizden başka bir kelime duymadım" değerlendirmesini yaptı.

Çağri Gruşçu: "Abdül Başkan bizim için biçilmiş kaftan"

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur'a tam destek verdiğini ifade eden CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, "İzmir ve Konaklı hemşehrilerimize adilane ve eşit şekilde hizmet edecek olmasının heyecanı içindeyiz. Konak finans, kültür, tarih başkenti. Önemli bir bölge Konak. O yüzden İzmir'in anatomisinde kan pompalayacak şekle getirilmesi için Konak'ın, canla başla çalışacağız. Abdül Başkanımız gece gündüz çalışmayı seven bir başkan adayı. O yüzden bizim için biçilmiş kaftan oldu. Yapmamız gereken örgütümüzle adayımızla el ele kol kola vererek, mücadeleyi her sokakta vermek, her insanın elini sıkarak, gözünün içine bakmak. Örgüt ve halkla belediye başkanı ilişkisinin en iyi örneğini vereceğiz. Konak'ta bu dönem güzel işler yapacağız" dedi. - İZMİR

