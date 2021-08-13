Batur: Doğa için omuz omuzayız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batur: Doğa için omuz omuzayız

Batur: Doğa için omuz omuzayız
Bültenler - Haberler | Güncel

Kıyı Egeli belediye başkanlarıyla birlikte Muğla'daki yangın bölgesini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Akbelen Ormanları'nın yaşaması için mücadele eden çevreciler ve köylülerle de bir araya geldi.

Ağaçların kesimi ve açık maden işletme izniyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıkan bölgede vatandaşları dinleyen Başkan Batur, "Buradaki haklı mücadele çok önemli. Bu mücadelede sizinleyiz, yanınızdayız, hep beraberiz. Bu haklı mücadelede omuz omuza, dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Muğla'da yangın bölgesinde olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Akbelen Ormanları'nı da unutmadı. Kıyı Egeli belediye başkanları, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Muğla milletvekilleri Suat Özcan ve Mürsel Alban'la birlikte bölgeye giden Batur, ağaçların kesilmemesi için direnen çevreciler ve köylülerle bir araya geldi. Batur, "Bu mücadelede yanınızdayız, omuz omuzayız" dedi.

"Bu işin şakası yok"

Ülkede yaşanan doğa felaketleri üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Başkan Batur, doğanın insanlığa verdiği mesajın artık anlaşılması gerektiğini ifade etti. Doğanın korunması için verilen mücadelede hep birlikte olduklarını dile getiren Başkan Batur, "Bu haklı mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Maalesef ülkemizin her köşesinde felaketler yaşamaya başladık. Geçmiş günlerde İzmir'de deprem, sel, fırtınayı peş peşe yaşadık. Artık iklim değişikliğinin etkilerini yakından görüyoruz. Yağmur, yağmur gibi yağmıyor; rüzgâr, rüzgâr gibi esmiyor. Doğayı bu hale insan getirdi. Ekolojik denge bozuldu. Bizim Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak da amacımız doğamızı korumak, suyumuzu korumak havamızı korumak... Artık bu işin şakası yok, bu işin şakası olmadığını doğa bize anlatıyor. Doğa bizi yönlendiriyor. Umuyoruz ki devleti yönetenler de bundan bir şey kapıyordur."

"Sizin yanınızdayız"

Çevrecilerin ve köylülerin Akbelen Ormanları için kenetlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Batur, şöyle konuştu:

"Bugün burada doğayı yeniden felç edecek, doğanın dengesini bozacak bir çalışmaya karşı hep birlikte Akbelen Ormanları'na sahip çıkıyorsunuz. O nedenle buradaki haklı mücadele çok önemli. Kıyı Ege Belediyeler Birliği yöneticilerimiz ve sayın vekillerimiz de burada. Sizinle beraberiz, sizin yanınızdayız, hep beraberiz. Mücadeleler devam edecek. İzmir'de de aynı vakaları, benzer durumları yaşıyoruz. Mahkeme kararlarını tanımayan uygulamalar, özellikle çevre ve doğa katliamına yol açan kararlar olabiliyor. Bunların hepsi bu yönetim biçiminin bir yansıması ama bu anlayışın değişmesi için bir buçuk sene sonra yapılacak seçimler çok önemli. Bu anlayışın gitmesi ve değişmesi gerekiyor. Değiştireceğiz, hep beraber değiştireceğiz, başka şansımız yok. Ben bu haklı mücadelenizde sizinle beraber olduğumuzu, sizlerle omuz omuza olduğumuzu, dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.Mücadeleniz çok haklı ve biz bu mücadele yolunda sizlerle beraberiz. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Bültenler

Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batur: Doğa için omuz omuzayız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:49:59. #1.14#

title