Batur: Birlikte Konak anlayışıyla yeni yıla hazırız

30.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:53

Günün ilk saatlerinde başlayarak belediye şantiyelerini tek tek ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışanların yeni yılını kutladı. Batur, Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen yeni yıl kutlama programında da çalışanlarla bir araya geldi.

Önce şantiyeleri ziyaret etti

Başkan Batur'un sabah erken saatlerde ilk durağı Gediz Şantiyesi oldu. Çalışanlara mutlu bir yıl dileyen Batur, Kale Fidanlık'a geçerek, görevli personele tek tek selamlaştı. Batur daha sonra Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen yeni yıl kutlama programında da farklı müdürlüklerde görev alan personelle buluştu.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi meclis üyeleri ve sendika temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Batur, seçimlerden önce belirlediği "Birlikte Konak" sloganını hatırlattı. Batur, "Konak'a çalışanlarımızla, belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, örgütümüzle, hemşehrilerimizle omuz omuza hizmet üreteceğimizi söylemiştik. Göreve geleli dokuz ay oldu ve bu süreçte en dikkat ettiğimiz konulardan biri de bu oldu. 'Birlikte Konak' anlayışının en önemli unsurları da çalışanlarımızdır. Bu dokuz aylık dönemde bizimle, bizim belediyecilik anlayışımıza uyumla çalıştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun, yapacak çok işimiz var. Bizim dayanışmamız, birlikte omuz omuza çalışmamız bu kent için çok önemli. Sizlere güveniyorum. Hepimiz kentimiz için daha çok çalışacağız. Birlikte Konak anlayışımızla yeni yıla hazırız" diye konuştu.

"Yalpalamadan gereğini yaparız"

Konak Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemde kentin tarihi misyonuna ve değerlerine sahip çıkma sözü verdiğini de hatırlatan Batur, şöyle dedi:

"O dönem altını çizerek kentin eski şehir dediğimiz alanı içinde gökdelen tarzı yapılaşmaya izin vermeyeceğimizi de belirtmiştik. Süreç içinde Pasaport'taki gökdelenle ilgili çalışmalar başlayınca da bu irademizi ortaya koyduk. İçimize sinmediğini, yapının kentin merkezine bıçak saplanmış gibi durmasına izin vermeyeceğimizi kesin ve net bir dille anlattık. O gökdelenin, o noktada,kente, kentliye bir şey katmayacağını hepimiz biliyoruz. Aksine kentin siluetinin, tarihi değerlerinin, Kadifekale'de 20 bin kişilik tiyatronun ortaya çıkarılması için yapılan çalışmaların önüne geçecek. Buradaki gücümüz, halkımızdan, meclis üyesi arkadaşlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden, odalarımızdan, sendikalarımızdan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçtür. Bu kent sahipsiz değil. Her önüne gelen, her istediği yere gökdelen yapacak diye bir mimari anlayış olamaz. Konaklı bize bir görev verdi ve kente sahip çıkmamızı istedi. Ben Konak'a sahip çıkmak için oy istedim. Hemşehrilerim bize sahip çıktı. Biz de kentimize sahip çıkacağız. Bizim duruşumuz bu. Ben belediye başkanı olduğumuz sürece de böyle bir uygulama olmayacak."

"Rantı vatandaşımıza teslim edeceğiz"

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde alınan sonuçlara da dikkat çeken Batur, belediye başkanlığını hata lüksü olmayan bir makam olarak nitelendirdi. Batur, "Makamlarımız vatandaşlarımızın emanetidir. İyi işler yaparak, halkla iç içe olarak, vatandaşların isteklerini yerine getirerek bu emanetlere sahip çıkacağız. Yapılaşmada doğru anlayışları geliştirmeli, rantı halkla teslim edecek çalışmalar yapmalıyız. Biz bu anlayışla yoldayız" diye konuştu. Gültepe planlarının tamamlandığını da söyleyen Batur, "Gültepe planlarımızın odak noktası, bölgede ortaya çıkacak olan rantı o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza teslim eden, o bölgedeki hemşehrilerimizi her açıdan daha iyi bir yaşama kavuşturan bir planlama anlayışıdır. Biz sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yürüyoruz, yolumuza da devam edeceğiz. Engeller çıkacaktır. Halkın yanında olduğumuz sürece, halk da bizimle olacaktır. Halkın önünde de kimse duramaz. Bundan sonra da hep birlikte daha fazla çalışarak, üreterek yürüyeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızla, belediye meclisi üyelerimizle, sendikalarımızla, muhtarlarımızla, sivil inisiyatifle birlikte, 'Birlikte Konak' anlayışını en üst noktada taçlandırmak en önemli görevimiz. Yapacağımız mücadelede yan yana olacağımızı biliyor ve hepinize teşekkür ediyorum. 2020 ülkemize barış getirsin" dedi.

Batur, Fuar Evlendirme Dairesi'ndeki etkinliğin ardından Gürçeşme'de bulunan temizlik işleri ile ulaştırma hizmetleri müdürlüklerini de ziyaret ederek, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Kaynak: Bültenler