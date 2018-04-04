Batuhan Yaşar: "Oğulpınar'dan Yayılan Enerji"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Hollywood burada sen neredesin?", "1 Uçak dolusu sanatçı ve sporcu", "Uçaktaki 1 Nisan şakası neydi?", "Elini tutan mı vardı.. Sen niye gitmedin?"," cumhurbaşkanı Erdoğan,'Çok yakışmış' deyince ne dedi?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "Oğulpınar'dan yayılan enerji" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Kedi, böcek, çiçek için 80 tane tweet atarlar..

Ama 15 Temmuz hiç olmamış, yaşanmamış gibi davranırlar..

Türkiye tam 30 yıldır terörle mücadele ediyor..

Şehitleri, gazileri var..

Aynı "böcekçiler" zeytin ağaçları için de müthiş hassasiyet gösterir..

Ama konu Zeytindalı Harekatına gelince birden kör ve sağır oluverirler..

Eleştiri tabii ki yapılacak..

Ondan bahsetmiyoruz..

Türkiye böyle bir mücadele verirken sen nerede duruyorsun?

Bu ülkenin suyunu içip, ekmeğini yiyip ne yapıyorsun?

Gezi'de olanları hatırlayın..

Adamlar sanki Mars'ta yaşıyor..

O Mehmetçik senin için, benim için ölüyor..

Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da bombalar bir daha patlamasın diye şehit oluyor..

HOLLYWOOD BURADA, SEN NEREDESİN!

Biz ülkemizle gurur duyuyoruz..

Askerimiz gitti 58 günde 4 bin kilometrekarelik alanı terörden temizledi..

NATO ve ABD hala bu işin nasıl olduğunu anlamaya çalışıyor..

Daha yeni Scarlett Johansson, Chris Evans, dört olimpiyat şampiyonu yüzücü Maya DiRado, efsanevi basketbolcu Ray Allen ve şarkıcı Craig Campbell İncirlik'e geldi..

Ne için?

ABD askerlerine moral için, destek için..

ABD Başkanlarının Hollywood yıldızlarıyla yaptığı sayısız ziyaretler var..

Onlar utanıp sıkılmıyorlar..

Ülkelerinin, başkanlarının, askerlerinin yanında dimdik duruyorlar..

Sen ne yapıyorsun?

Bugüne kadar ne yaptın?

Cumhurbaşkanı kim?

Bu ordunun başkomutanı..

Artı cumhurun yani senin, benim başım..

BİR UÇAK DOLUSU SANATÇI SPORCU

Türkiye değişiyor..

Pazar günü tam tamına bir uçak dolusu sanatçı ve sporcu ile Hatay'a gittik..

Hepsi heyecanlıydı..

Hepsi gururluydu..

Mehmetçikle kucaklaşmak için can atıyordu..

Radyocu Adem Metan'ın fikriyle hemen bir türkü uyarlandı..

Serkan Çağrı klarneti eline aldı..

İbrahim Tatlıses söylemeye başladı:

-"Yaylalar yaylalar.. Baktım Afrin hoş değil.. Menbiç'i dolaş da gel.."

Bütün sanatçılar eşlik etti..

Ajda Pekkan, Sibel Can, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Hakan Peker, Hande Yener, Ahmet Şafak

Beşiktaş Başkanı da almış yanına; Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakut ve Tolga Zengin'le gelmişti..

1 NİSAN ŞAKASI!..

Polat Yağcı "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uçağımız Afrin Havaalanına yönlendirildi" deyince alkış tufanı koptu..

"Gerçekten mi?" diye soranlar oldu..

Polat'ın "1 Nisan şakası" yaptığı sonradan anlaşıldı..

Hatay'da çarşıda sanatçılara ilgi müthişti..

Selfieler, sohbetler gırla gitti..

Hataylı gençler Seda Sayan'la karşılıklı tezahürat yaptılar, üçlü çektiler..

TAM KAMUFLAJ

Cumhurbaşkanının sürprizinden bahsediliyordu hep..

Oğulpınar'da kendisini TSK'nın yeni tasarlanan kamuflaj giysileri ile gördük..

Daha önce parka giymişti..

Ama ilk kez botundan parkasına kepine kadar tam kamuflajla karşımıza çıkıyordu..

Sağ kolun üstünde Türk Bayrağı, sol kolun üstünde de cumhurbaşkanlığı forsu vardı..

Ayağında da yeni kullanılmaya başlanan botları gördük..

Yakışmıştı..

Sanatçılar, sporcular hepimiz tebrik ettik..

Bir şey demedi.. Gülümsedi hep..

Başkomutan..

Anayasada böyle yazıyor..

CHP'li Tezcan, Hatay gezisini tiyatro sahnesine benzetmiş..

Şımarıklık filan demiş..

"Üniformayı hak eden giyer" gibi laflar etmiş..

Tamam da sen gittin de sınıra elini tutan mı oldu?

Oğulpınar'da pazar akşamı müthiş bir buluşma yaşandı..

Karşılıksız, sımsıkı kucaklaşmalar..

Mehmetçik yalnız olmadığını anladı..

80 milyonun, arkasında olduğunu da..

Biliyordu zaten ama bazen ispat etmek de gerekiyor..

Gözünün içindeki parıltıyı gördük..

Yeni emirler, yeni hedefler bekliyorlar..

Belli ki başarı kendilerine olan güveni perçinlemiş..

ABD bile "Rakka'da siz nasıl savaşacaksınız?" diye sormuştu..

"Yapamazsınız" imasında bile bulunmuştu..

15 Temmuz sonrasında gerçekten bambaşka bir ordumuz oldu..

-"Suriye'ye giremeyiz"

-"Irak'ta savaşamayız"

-"Kandil'e gidemeyiz.." diyen bir ordu yok artık!.." (BC - - ANKARA