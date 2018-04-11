Batuhan Yaşar: "Mansur Yavaş CHP'yi Reddetti"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "CHP'nin 2019 seçimleri için stratejisi ne?", " Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?", "CHP'nin adayı kim?", "CHP'nin oy oranı ne durumda?","Türk Bayrağını eline alıp Zeytindalı'na destek veren CHP'liler ne yapacak?", "CHP'liler Demirtaş'ı neden ziyaret etti?", "CHP, HDP ile ittifakını gizlemeye devam edecek mi?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın " Mansur Yavaş CHP'yi reddetti" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Enteresan işler oluyor.. Seçim sath-ı mailine girilmek üzere.. Muhalefet cephesi çok hareketli..

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile yedeklendiğini yeni anladı..

2010 yılından beri bilmem kaç tane seçim kaybetti..

-Peki CHP'nin 2019 seçimleri için stratejisi ne?

Daha doğrusu var mı?

-Yok maalesef..

-Nasıl yani?

-Gerçekten yok..

Ana muhalefet ne yapacağını bilmiyor..

-Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

-Bu da belli değil.. Henüz bir işaret gelmedi!.

Bir süredir CHP ismi, bayrağı, işareti, sloganı kullanılmıyor..

CHP'nin kurumsal kimliği sahadan yavaş yavaş çekiliyor..

Evet Cumhuriyetle yaşıt partinin 2019 stratejisi bu..

SAĞCI GİBİ DE GÖRÜNEBİLİRİZ...

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki izlenen yol aynen takip ediliyor..

Referandumdaki 'Hayır' cephesi tekrar oluşturulabilir mi?

Kemal Bey, 'Hayır' cephesinin lideri konumundaydı..

Ama şimdilerde pek takan yok..

Bir iki hamle yaptı.. Ama olmadı.. Öne çıkamadı..

Sahne çoktan kapıldı..

"Aday olacağım" bile diyemedi..

Sağ tandanslı isimler bile Kemal Bey'in önüne geçmiş durumda..

Zaten duruma göre değişebilen yeni CHP ile karşı karşıyayız..

MUHARREM İNCE, İLHAN KESİCİ VE İLKER BAŞBUĞ...

Dün, Analitik şirketi yaptığı son anketi göndermiş..

CHP seçmenine sormuşlar..

"Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz" diye?

Sadece yüzde 49.2'si Kemal Kılıçdaroğlu cevabını vermiş..

Muharrem İnce, İlhan Kesici ve İlker Başbuğ'un isimleri algı anlamında daha önde..

Abdüllatif Şener için bile aynı durum geçerli..

Ama 'Kemal Bey aday olur mu?' diye sorulunca 'olmaz' diyorlar..

CHP YÜZDE 20'LERE GERİLEDİ

CHP, 1 Kasım 2015'te yüzde 25.3 oy almıştı..

Analitik'in araştırmasında CHP yüzde 20.4'lere kadar gerilemiş durumda..

İyi Parti'ye oylar CHP'den gidiyor..

Özellikle de kıyılarda..

Kemal Bey tabanı konsolide edemiyor..

Sosyal Demokratlar, ulusalcılar rahatsız..

Kendini "solcu" olarak tanımlayan "eski CHP'liyiz" diyenler de dışarıda kaldı..

TÜRK BAYRAĞI İLE AFRİN'E DESTEK VEREN CHP'Lİ NE YAPACAK?

CHP o kadar değişti ve bir o kadar da marjinalleşti ki..

Merkeze değil de daha da uçlara kayıyor..

Türk Bayrağını eline alıp Zeytindalı'na destek veren CHP'li şimdilerde suskun..

Ne yapacağını da bilmiyor..

CHP marjinalleştikçe marjinalleşiyor..

Örgüt, Genel Merkez ve Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor..

Aralarına "karlı dağlar" girdi..

Kemal Beyin sanatçılarla ilgili çıkışı tepki aldı..

Sürekli Afrin söylemleri aynı şekilde..

CHP İLE HDP ETLE TIRNAK GİBİ

Siz belki farkında değilsiniz..

TBMM'de mesela CHP ve HDP birlikte hareket ediyor..

Aralarında müthiş bir koordinasyon, iş birliği var..

Sadece bu da değil..

CHP milletvekilleri PKK cenazelerinde boy gösteriyor..

Sanatçıları eleştiren Kemal Bey konu kendi milletvekillerine gelince susmayı yeğliyor..

DEMİRTAŞ İLGİSİ DE NEREDEN ÇIKTI?

Bir başka önemli durum daha var..

Selahattin Demirtaş..

Sadece 7 HDP'liye karşılık tam 17 CHP'li Demirtaş'ı ziyaret etmiş..

CHP, HDP'den daha ilgili..

'Ayrı duruyoruz', 'iş birliği yapmıyoruz' söylemleri doğru değil..

Eleştirdiğimiz durum tam da bu..

Neden çekiniyorsun?

Çık, yaptığını savun..

Söylem başka eylem başka..

HDP İLE 'GİZLİ' İYİ PARTİ İLE 'AÇIK' İTTİFAK

CHP, HDP ile ittifakını gizlemeye devam edecek..

Mesela yerel seçimlerde birbirlerinin adaylarını destekleyecekler..

HDP büyük şehirlerde CHP adaylarına yüklenecek..

Doğu ve Güneydoğuda da tam tersi olacak..

Buna karşılık İyi Parti ile iş birliği arayışları devam ediyor..

Ama sonuçlanan bir şey yok..

İŞ ÇOKTAN BİTMİŞ!..

Biliyorsunuz bir önceki yerel seçimlerde Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adadıydı..

Aracılar gitti geldi..

İşi bitirmek istediler..

Defalarca konuşuldu..

Ama Mansur Bey CHP'yi reddetti..

Buna karşılık Kemal Beyin ısrara devam ettiğini öğrendik..

Duyduğumuza göre Mansur Yavaş İyi Parti'den aday olacakmış..

İş çoktan bitmiş..

Ana muhalefet 2019 yolunu bulabilmiş değil..

HDP'yi gizlemenin yolunu hala arıyor..." (BC - - ANKARA