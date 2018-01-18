Batuhan Yaşar: "Afrin'den Sonrası da Var!"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde "Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya gelme ihtimali var mı?", "Operasyonun kazanımları ne olacak?", "Afrin'de PKK'nın dağ kadrosundan terörist var mı?", "Kürtler PKK/YPG'den mi ibaret?", "Türkiye Afrin'den ne zaman çekilecek", "Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi neresi?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "Afrin'den sonrası da var!" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Türkiye, Afrin harekatı öncesinde arka kapı diplomasisini çok iyi kullanıyor.

ABD ve Rusya ile sürekli irtibat halinde.

Kanallar açık.

Pazarlık devam ediyor.

Üst düzey bir isim "Her şey hazır... 'Hadi' dendiği an gireriz" dedi...

Konunun askeri boyutları önemli ama algı yönetimi de en az onun kadar önemli.

Batı basınına baktığınızda doğal olarak "Türkiye şöyle iyi yapıyor, böyle teröre darbe vuracak" diyen yorum tabii ki yok...

Ama Alman "Nürnberger Zeitung"da çıkan yazı dikkat çekici:

-"Operasyon başarıyla sonuçlanırsa Suriye'nin kuzeyinde Kürt devleti oluşturma rüyası sona erer..."

Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya gelme ihtimali, bütün yorumların öznesi haline gelmiş...

Haberleri yok galiba.

Gelebileceğini bırakın, halihazırda karşı-karşıya zaten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YPG/PKK ordusu ile ilgili "Bize düşen terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" sözleri özellikle ABD basının manşetlerinde.

Türkiye algıyı da çok iyi yönetti.

Psikolojik üstünlüğü başından beri elinde tuttu...

Washington'u pazar akşamı açıklama yapmak zorunda bıraktı...

KÜRTLER PKK/YPG'DEN İBARET DEĞİL

Afrin operasyonunda ÖSO dışında bazı başka gruplar da kullanılacak.

Türkiye'yi 'Suriyeli Kürtlerin düşmanı' gibi gösterme çabaları dikkat çekici...

Öyle olsaydı Kobani'de ölümden kaçan 300 bin Kürt'e kapılarını açmazdı...

Edindiğimiz bilgilere göre Türkiye kendisi ile birlikte hareket eden bazı Kürt grupları aynı ÖSO gibi eğitiyor.

İşte bunlar Afrin operasyonunda ÖSO ile birlikte sahne alacak.

OPERASYONUN KAZANIMLARI NELER OLACAK?

Bazı yanlış yorumlar dikkat çekici...

Türkiye Afrin'i kendisine filan bağlamayacak.

Afrin Suriye toprağı.

Harekatın nasıl sonuçlar doğuracağına da bakalım:

1- Anamos Dağlarındaki PKK geçişkenliği son bulacak...

2- Turizm merkezlerindeki PKK tehdidi ortadan kalkacak... Afrin'den sızan teröristler batıdaki şehirlerde bombalı eylem gerçekleştirmek istediler... Hepsi son anda önlendi.

3- Terör örgütü, Mersin ve Hatay'daki askeri birliklere saldıramayacak.

Özetle PKK, Afrin'i silah ve terör ihraç merkezi gibi kullanıyordu.

KANDİL AFRİN'E TAŞINDI

Türkiye sahada yaşanan her şeye hakim...

İstihbarat raporlarına göre Afrin'de PKK'nın dağ kadrosundan 500 isim var.

Bunların hepsi 3 yıl içinde peyderpey Kandil'den Afrin'e geldi.

2014'ten beri de Amanoslar üzerinden Türkiye'ye sızıyor, saldırıyorlar.

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı seyahatleri ve İsrail açıklamalarının ardından PKK hep o bölgedeki askeri birliklere saldırı düzenlemiştir.

İDLİB VE CERABLUS MODELİ

Afrin, PKK için prestij meselesine dönüşmüş durumda...

Terör örgütü içeride ve Kuzey Irak'ta hareket edemez hale geldi.

Sınır geçişlerini bile yapamıyor.

O yüzden de Afrin'i 'meydan okuma' sahası olarak kullanıyor.

Türkiye Afrin'de işini bitirir bitirmez yani bölgeyi terörden temizledikten sonra çekilecek.

Üs filan da kurmayacak.

Aynı Cerablus, El-Bab ve İdlib'de olduğu gibi.

Operasyonun ardından oluşturulacak yerel yönetim şehri yönetecek.

KISA SÜREDE SONUÇ

Süpürme harekatı ile Afrin'de kısa sürede sonuç alınması hedefleniyor.

PKK'nın, kantonları birleştirilmesi arzusu Afrin'de üçüncü kez sekteye uğrayacak.

Akdeniz'e bağlanmak istenen PKK koridoru da.

Suriye'deki 1 ABD askerinin Washington'a maliyeti aylık 10 bin dolar...

Ama PKK/PYD'nin sadece 100 dolar.

Sudan ucuz.

Tepe tepe kullan.

Ne dersen onu da yapıyor.

Afrin için saat işliyor, süreç devam ediyor.

MGK kararı çok net.

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbiç olacak." - ANKARA