Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük gruptan çıkmayı başardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçını da kazanan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, Avrupa'nın en iyi sporcularının mücadele ettiği dev organizasyonda gruptan çıkmayı garantiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçını da kazanan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, Avrupa'nın en iyi sporcularının mücadele ettiği dev organizasyonda gruptan çıkmayı garantiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, SWS Sports ve Beach-it tarafından Axa Sigorta'nın sponsorluğunda düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası devam ediyor. İnciraltı'ndaki Plaj Voleybolu Merkezi'nde 11 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük ikilisi, Danimarkalı Jacop Petersen - Nikola Razdorov'u 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Sporcularımız, şampiyonanın ilk gününde de Yunanistan'dan Aristeidis Chandrinos - Triantafyllos Restemis'i 2-0 mağlup etmişti.

Erkeklerde Furkan Ramazan Kaplan - Bahadır Utku Kesgin ikilisi, Macar Marcel Koch - Vilmos Szabo'ya, Sacit Kurt - Ahmet Can Tur ikilisi de Avusturyalı Ben Stockhammer - Simon Jakob'a aynı skorlarla 2-0 yenildi.

U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda grup serisine devam ediliyor.

Çocuklar heyecana ortak oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Uzundere Çocuk ve Geliştirme Merkezi'ndeki depremzede ve kayıtlı çocukları, U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na götürerek unutulmaz bir gün yaşamalarını sağladı. Tribünlerdeki yerlerini alan çocuklar, hem ay-yıldızlı ekibimizi desteklediler, hem de farklı bir heyecan yaşayıp güzel zaman geçirdiler.

Kaynak: Habermetre