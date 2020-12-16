Batuhan Kör, Göztepe galibiyetini Bursaspor taraftarına armağan etti

Göztepe karşısındaki 5-4'lük galibiyette attığı 4 golle yıldızlaşan Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör, yeşil-beyazlı taraftarı unutmadı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un son haftalardaki yıldız futbolcusu Batuhan Kör, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe maçında attığı 4 golle adından iyice söz ettirmeye başladı. 5-4'lük galibiyette büyük rol oynayan 19 yaşındaki futbolcu, İzmir deplasmanında alınan galibiyetle ilgili şunları söyledi: "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu galibiyet Bursaspor taraftarımıza armağan olsun" ifadesine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı