Batuhan Kör: 'Bursaspor benim tutkum' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batuhan Kör: "Bursaspor benim tutkum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Batuhan Kör:

Samsunspor maçında attığı golle yıldızlaşan Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör, "Üzüntülerimizde, sevinçlerimizde, iyi ve kötü günlerimizde futbol ve Bursaspor benim tutkum. hayallerim var benim" açıklaması yaptı.

Samsunspor maçında attığı golle yıldızlaşan Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör, "Üzüntülerimizde, sevinçlerimizde, iyi ve kötü günlerimizde futbol ve Bursaspor benim tutkum. hayallerim var benim" açıklaması yaptı.

Bursaspor'un, Samsunspor'u 4-1 yendiği maçta takımının 3. golünü atan Batuhan Kör, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Çocukluğumun hayali olan bu formayı üç yıldır profesyonel seviyede terletiyorum. Attığım her deparın, kaçırdığım her golün, akıttığım her damla terin, kötü geçirdiğim herhangi bir maçın beni daha da güçlendirdiğini, hırslandırdığını bilmenizi istiyorum. Üzüntülerimizde, sevinçlerimizde, iyi ve kötü günlerimizde futbol ve Bursaspor benim tutkum. hayallerim var benim" dedi. Taraftara da seslenen Batuhan Kör, "Şunu asla unutmayın; gol kaçırabilirim, kötü oynayabilirim ama asla mücadeleden kaçtı dedirtmem. Hep birlikte sevineceğimiz nice gollere... Hep birlikte mutluluktan ağladığımız nice şampiyonluklara... Birlikte başaracağız. Çünkü hayallerimiz ortak bizim" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Kerem Aktürkoğlu Mansur Yavaş Mustafa Demir Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bensu Soral Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batuhan Kör: 'Bursaspor benim tutkum' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:27:44. #1.12#