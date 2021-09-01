Batuhan Kör: "Bu kutsal formayı taşımanın onur ve gururunu yaşamak paha biçilemez"
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Batuhan Kör: "Bu kutsal formayı taşımanın onur ve gururunu yaşamak paha biçilemez"

Batuhan Kör: 'Bu kutsal formayı taşımanın onur ve gururunu yaşamak paha biçilemez'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ümit Milli Takımı'nda yer alan Bursaspor'un genç yeteceği Batuhan Kör, ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyduğunu belirten bir mesaj yayımladı.

Ümit Milli Takımı'nda yer alan Bursaspor'un genç yeteceği Batuhan Kör, ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyduğunu belirten bir mesaj yayımladı.

Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör'ü Milli maç heyecanı sardı. Ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren 20 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bunu bir kez daha ifade etti. Batuhan Kör, milli formalı bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu kutsal formayı taşımanın onur ve gururunu yaşamak paha biçilemez" yorumunda bulundu. Bu arada Ümit Milli Takımı, 3 Eylül Cuma günü Belçika ve 7 Eylül Salı günü İskoçya U21 Milli Takımları ile Bursa'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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