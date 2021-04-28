Batuhan, kısıtlama sonrası çifte bayram yaşayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batuhan, kısıtlama sonrası çifte bayram yaşayacak

Batuhan, kısıtlama sonrası çifte bayram yaşayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bedensel engelli Batuhan Şahin'in okula gitmesi için yol yapımında sona gelindi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bedensel engelli Batuhan Şahin'in okula gitmesi için yol yapımında sona gelindi. Bu hafta asfalt dökülecek yolun açılması ile Batuhan, bayramdan sonra okula bu yoldan gidip gelebilecek.

Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan'ın her gün babasının sırtında okula gidip gelmesinin kamuoyuna yansıması sonrası yüzlerce hayırsever harekete geçmiş ve Batuhan'a tekerlekli sandalye yardımı için harekete geçmişti. Batuhan'ın okuma azmi karşısında duyarsız kalmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da talimatı ile çamur ve toprak olan 1 kilometrelik yolun yapılması için ekipler harekete geçti.

Yolun alt yapısını tamamlayan ekipler, önümüzdeki Pazartesi gününe kadar asfalt serimini de tamamlayarak işlerini tamamlayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama ile birlikte derslerine evden devam eden Batuhan ise dört gözle hem yolun tamamlanmasını hem de kısıtlamanın kalkması ile yeniden okula gitmeyi bekliyor.

Baba Halil Şahin, yolun kısa sürede tamamlanacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Yolumuz asfalt olunca Batuhan'ı artık daha rahat okula götürüp getireceğiz. Belediye yetkilileri bayram öncesinde asfalt yapacaklarını söylediler. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a bizlere gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun" dedi. - MALATYA

Batuhan, kısıtlama sonrası çifte bayram yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi
Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Ali Tandoğan Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batuhan, kısıtlama sonrası çifte bayram yaşayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 13:51:30. #1.15#

title