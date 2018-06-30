Batuhan Karadeniz Karabükspor'a Transfer Oldu
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz'ın çalıştırdığı Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.
Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, özellikle Play-Off döneminde gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
EN SON SAKARYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.
Batuhan Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maça çıkan Batuhan 45 gol attı.
Kaynak: Skorer
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