Batuhan Karadeniz Karabükspor'a Transfer Oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, özellikle Play-Off döneminde gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

EN SON SAKARYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

Batuhan Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maça çıkan Batuhan 45 gol attı.