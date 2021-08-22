Son dakika haber: Batuhan Karadeniz, Iğdırspor'a transfer oldu

Edinilen son dakika haberine göre Hekimoğlu Trabzon FK'nin forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz, TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor'a transfer oldu.

Hekimoğlu Trabzon FK'nin forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz, TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor'a transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu Batuhan Karadeniz sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün başkanı Celil Hekimoğlu, transferle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Değerli oyuncumuz Batuhan Karadeniz Iğdırspor ile anlaştı. Kendisinin kontratı bu yıl bitiyordu. Biz iyi bir bonservis bedeli alırken Batuhan da çok iyi bir kontrat yakaladı. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Biz genç ve dinamik olan santrfor Ethem Erboğa'ya çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı