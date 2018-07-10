Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor'a İmza Attı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti. Batuhan kendisini Adana Demirspor'a bağlayan 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor'a İmza Attı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 27 yaşındaki Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı. 2 yıl boyunca mavi-lacivertli formayı giyecek olan Karadeniz, 20 gol atma sözü verdi.

BAŞKAN SANCAK HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİNDE BULUNDU

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bu sene bambaşka bir Batuhan Karadeniz izleneceğini belirterek, transferin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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