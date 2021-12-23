Batuhan Karacakaya moral depolamak için Dubai'ye gitti! - Haberler Magazin
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Batuhan Karacakaya moral depolamak için Dubai'ye gitti!

Batuhan Karacakaya moral depolamak için Dubai'ye gitti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor 2022 All-Star kadrosunun açıklanmasının ardından hayranlarını çılgına çeviren başarılı oyuncu Batuhan Karacakaya, yeni sezon öncesi dinlenmek ve moral depolamak için Dubai'ye gitti. İşte detaylar...

Şimdiden sezona çok iddialı bir başlangıç yapacağının sinyallerini veren genç oyuncu, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce seyahat rotasını Birleşik Arap Emirlikleri olarak belirledi.

Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, şehrin simgesi haline Burj Al Arab binasının manzarasına karşı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarının ilgi odağı oldu.

Başarılı oyuncunun fotoğrafı kısa zaman içince on binlerce beğeni alarak yorum yağmuruna tutuldu.

Batuhan Karacakaya moral depolamak için Dubai'ye gitti!

Batuhan Karacakaya moral depolamak için Dubai'ye gitti!

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