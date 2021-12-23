Batuhan Karacakaya moral depolamak için Dubai'ye gitti!

Şimdiden sezona çok iddialı bir başlangıç yapacağının sinyallerini veren genç oyuncu, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce seyahat rotasını Birleşik Arap Emirlikleri olarak belirledi.

Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, şehrin simgesi haline Burj Al Arab binasının manzarasına karşı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarının ilgi odağı oldu.

Başarılı oyuncunun fotoğrafı kısa zaman içince on binlerce beğeni alarak yorum yağmuruna tutuldu.