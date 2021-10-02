Batuhan'ın öldürülmesinin ardından çıkan olaylara 7 tutuklama

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Batuhan Barlak'ın (19) laf atma tartışmasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çocuk, 7 kişi tutuklandı.

Olay, 30 Eylül günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde meydana geldi. Evine doğru giden Suriye uyruklu tarım işçisi Muhammed Ali Arab (20) ile bu sırada sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak arasında 'laf atma' yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü, Arab, cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaraladı. Olayda Arab da sol kolundan bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.A., H.İ.Y., E.B., S.D., Ö.S. ile yaşları küçük olan D.C. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.U., A.C.A., Ö.K., ve Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.