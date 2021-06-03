Batuhan'ın baba sırtındaki çileli okul yolculuğu son buldu
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Batuhan'ın baba sırtındaki çileli okul yolculuğu son buldu

Batuhan'ın baba sırtındaki çileli okul yolculuğu son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde okul yolculuğunu babasının sırtında yapan 11 yaşındaki bedensel engelli Batuhan Şahin'in okul yolu, belediye ekipleri tarafından asfaltlandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde okul yolculuğunu babasının sırtında yapan 11 yaşındaki bedensel engelli Batuhan Şahin'in okul yolu, belediye ekipleri tarafından asfaltlandı.

Yeşilyurt ilçesi Küllümağara Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Fatma Şahin'in 3 çocuğundan biri olan 11 yaşındaki bedensel engelli Batuhan Şahin'in zorlu okul yolculuğu İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmişti. İHA'nın haberi üzerine 1 kilometrelik toprak yol Yeşilyurt Belediyesi tarafından asfaltlandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da Batuhan'a tekerlekli sandalye hediye etti. Normalleşmeyle birlikte okuluna kavuşan Batuhan'ın daha önceleri zorlu ve çileli geçen 1 kilometrelik okul yolculuğu yapılan asfaltlama ile son buldu.

Batuhan Şahin'in babası Halil Şahin, okul yolunun asfaltlanmasıyla okul yolculuğunum kolaylaştığını vurgulayarak, "İki oğlumuz 1 kızımız var. Daha önce 3 sene bu yol yapılmadan çamur içerisinde okula gidiyorduk. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar bizimle ilgilendiği için teşekkür ederiz. Bu yolun önce malzemesi serildi, asfaltı döküldü. Başkanlarımız geldi onlar da ilgilendiler. Aracımız çok şükür elimize geldi. Şu an tek sıkıntımız rampa. Batuhan okula başladı, çok mutluyuz. Çok şükür yükümüz biraz kalktı. 3 senedir sırtımızda taşıyorduk. Kendisi 11 yaşında, biz yıllardır bakıyoruz. Araçla gittiği için şükür rahatız, birkaç tane sorunumuz var. Bunlar çözülse daha çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalye ile okul yolcuğuna başlayan Batuhan'ın mutluluğu da yüzüne yansıdı. - MALATYA

Batuhan'ın baba sırtındaki çileli okul yolculuğu son buldu
Batuhan'ın baba sırtındaki çileli okul yolculuğu son buldu
Batuhan'ın baba sırtındaki çileli okul yolculuğu son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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