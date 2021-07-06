BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA Yayınlandı
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BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA Yayınlandı

BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Güney Koreli video oyun devi Krafton, Hindistan'daki kullanıcılar için geliştirdiği BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA'yı piyasaya sürdü.

Güney Koreli video oyun devi Krafton, Hindistan'daki kullanıcılar için geliştirdiği BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA'yı piyasaya sürdü. Hindistan'daki oyunseverlerin erişimine açılan oyun, Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Birden fazla oyuncunun savaşmak ve ayakta kalan son kişi olmak için stratejiler yaptığı yeni bir Battle Royale oyunu olan BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA, erken erişime 17 Haziran 2021'de başlamıştı. Google Play'deki ön kayıtları 20 milyonu geçen oyun, kullanıcıların geri dönüşleri çerçevesinde şekillendi.

BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA, Birinci Sınıf Çok Oyunculu Oyun Deneyimi Sunacak

Krafton CEO'su CH Kim, "Hindistan'daki hayranlarımıza BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA'yı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, karşınıza çıkacak birçok yeni içerik, iş birliği ve espor turnuvasının sadece başlangıcı. Hindistan'daki hayranlarımızın ve topluluğumuzun Battlegrounds deneyimlerinden tam anlamıyla yararlanabilmelerini sağlamak için çaba göstereceğiz" şeklinde

Büyük turnuvaların ve dev ödül havuzlarının yer alacağı Hindistan'a özel etkinlikleri düzenleyeceğini açıklayan Güney Koreli şirket, yerel video oyun ve espor endüstrisini büyütmek için daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Krafton, bu yılın başlarında Hindistan'ın en iyi espor firması NODWIN Gaming'e 22,5 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı.

PUBG New State Ne Zaman Çıkacak?

Bu arada için de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Krafton tarafından geliştirilen yeni nesil Battle Royale oyununun Google Play Store'daki ön kayıtları Oyunun App Store ön kayıtları ise 2021'in 3. çeyreğinde açılacak. 2051 yılında, fütüristik bir havada geçen PUBG New State, Android ve iOS tabanlı akıllı telefon ve tabletler için 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülecek.

Kaynak: Turkmmo

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