Battlefield Mobile sonbaharda Android cihazlara geliyor

EA Games, Battlefield Mobile'in sonbaharda Endonezya ve Filipinler'deki Android kullanıcılarının beta sürümünü deneyebileceğini açıkladı. İşte, Battlefield Mobile ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı...

Electronic Arts'ın yaptığı açıklamada Battlefield Mobile'in betasının Endonezya ve Filipinler'de aktif hale geldiğini belirtti. Battlefield Mobile, Play Store'da mağaza sayfası daha önceden oluşturulmuştu. Beta'ya hazırlık yapan EA Games, Filipinler ve Endonezya'daki oyuncular için erişime açılacak.

Battlefield Mobile'in beta süreci şu anlık sadece iki ülkede başlayacak. Bu sonbaharda ise oyunun farklı bölgelere açılması planlanıyor fakat hangi bölgelere sunulacağı henüz belli değil. Battlefield Mobile'i oynayabilmek için Android 7.0 ve üzeri olması lazım.

Oyun belli bir süre sadece Android cihazlarda oynanabilecek. İlerleyen sürelerde de IOS cihazlara geleceği duyuruldu. Oyunu Google Play Store üzerinden indirip beta versiyonunu oynayabileceksiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri