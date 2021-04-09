Battlefield 6, Xbox Game Pass için gelebilir!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Battlefield 6, Xbox Game Pass için gelebilir!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Battlefield 6, Xbox Game Pass için gelebilir!

Söylentilerin ardından Tom Henderson bu paylaşımları onayladı. Fakat lansman kısmında oyunun Xbox Game Pass içerisinde olup olmayacağı henüz kesin değil.

Şirket içerisinde çalıştığını belirten kişilerin çıkardığı söylentilere göre Battlefield 6 çıktığı ilk gün Xbox Game Pass üzerinden indirilebilir olacak.

Podcast yayınından yapılan söylentide bu yıl çıkması beklenilen Battlefield yeni oyununda dedikodular devam etmektedir. Battlefield VI hakkında çıkan yeni ve güçlü dayanakları olan söylentiler günden güne devam ediyor. Bu sefer çıkan söylentinin içeriği ise Xbox Era Podcast esnasında söylenilen cümlenin seri ile alakalı olup olmadığı hakkında sorular uyandırdı. Bunun üzerine Battlefield sızıntıları ile ilgili adından uzun süredir bahsettiren Tom Henderson bu olayı onayladı. oyunu Xbox Game Pass sistemine kesin olarak eklenecek!

Battlefield 6, Xbox Game Pass İçerisinde Yer Alacak!

Battlefield VI, Xbox Game Pass içerisinde yer alıyor!  Söylentilerin ardından Tom Henderson bu paylaşımları onayladı. Fakat lansman kısmında oyunun Xbox Game Pass içerisinde olup olmayacağı henüz kesin değil. Dİğer Battlefield oyunlarının lansmanları göz önünde bulundurulur ise EA DICE bu kararı almış olabilir. Podcast sırasında yapılan sızıntıda Shpeshal Ed, "Büyük olasılıkla yılın sonlarına doğru üçüncü parti AAA, FPS oyunu Xbox Game Pass'a eklenecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Battlefield 6, Xbox Game Pass için gelebilir! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:42:20. #1.14#
title