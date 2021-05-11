Battlefield 6 oyununun fragman sesleri duyuruldu!

Battlefield 6 oyunun ekran görüntülerinin sızdırılması durumu ile karşılaşmıştık. Günümüzde ise enteresan bir biçimde oyunun fragman sesleri sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde ekran görüntülerine ait sızıntısıyla karşımıza gelen Battlefield 6 oyununun fragman sesleriyle beraber bir kere daha gündeme geldi.

Battlefield 6 oyununun fragman videosunun eli kulağında gibi görünüyor. Her ne kadar geçtiğimiz sene düzenlenen teknik demo gösterim yapımının sürecinde olduğu açıklansa bileoyun ile henüz karşılaşmadık. Buna rağmen özellikle son zamanlarda oyun ile alakalı oldukça fazla bir şekilde sızıntılar yaşanmaya başladı.

İlk olarak fragmanı izleme fırsatına sahip olan kişiler bazı sahneler üzerinde açıklama yapmıştır. Ayrıca oyunun hayranları bu sahneleri de çizimlerine dökmüştür. Hemen ardından ise geçtiğimiz vakitlerde oyunun durumu ile karşılaşmıştık. Günümüzde ise enteresan bir biçimde oyunun fragman sesleri sızdırıldı.

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Battlefield 6 fragmanı her an yayınlanabilir

Gelen bilgiler, fragman sesleri ve ekran görüntülerinin sızdırılmasından sonraoyunun fragmanının her an yayınlanabileceği hakkında konuşuluyor. Tabi bu kadar fazla sızıntı olunca oldukça büyük oyuncu kitlesi, yapılan sızıntıların da bir nevi reklam çalışması şeklinde olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Playerbros