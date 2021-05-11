Battlefield 6 oyununun fragman sesleri duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Battlefield 6 oyununun fragman sesleri duyuruldu!

Battlefield 6 oyununun fragman sesleri duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Battlefield 6 oyunun ekran görüntülerinin sızdırılması durumu ile karşılaşmıştık. Günümüzde ise enteresan bir biçimde oyunun fragman sesleri sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde ekran görüntülerine ait sızıntısıyla karşımıza gelen Battlefield 6 oyununun fragman sesleriyle beraber bir kere daha gündeme geldi.

Battlefield 6 oyununun fragman videosunun eli kulağında gibi görünüyor. Her ne kadar geçtiğimiz sene düzenlenen teknik demo gösterim yapımının sürecinde olduğu açıklansa bileoyun ile henüz karşılaşmadık. Buna rağmen özellikle son zamanlarda oyun ile alakalı oldukça fazla bir şekilde sızıntılar yaşanmaya başladı.

İlk olarak fragmanı izleme fırsatına sahip olan kişiler bazı sahneler üzerinde açıklama yapmıştır. Ayrıca oyunun hayranları bu sahneleri de çizimlerine dökmüştür. Hemen ardından ise geçtiğimiz vakitlerde oyunun durumu ile karşılaşmıştık. Günümüzde ise enteresan bir biçimde oyunun fragman sesleri sızdırıldı.

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/qGChJXejJtA#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Battlefield 6 fragmanı her an yayınlanabilir

Gelen bilgiler, fragman sesleri ve ekran görüntülerinin sızdırılmasından sonraoyunun fragmanının her an yayınlanabileceği hakkında konuşuluyor. Tabi bu kadar fazla sızıntı olunca oldukça büyük oyuncu kitlesi, yapılan sızıntıların da bir nevi reklam çalışması şeklinde olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan Doğulu Burak Sergen
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Battlefield 6 oyununun fragman sesleri duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 23:25:12. #1.15#

title