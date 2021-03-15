Battlefield 5 sistem gereksinimleri - Battlefield 5 Türkçe yama var mı?
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Battlefield 5 sistem gereksinimleri - Battlefield 5 Türkçe yama var mı?

15.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:37
Battlefield 5 sistem gereksinimleri - Battlefield 5 Türkçe yama var mı?

Battlefield 5, EA DICE tarafından geliştirilen ve yayınlayıcısı Electronic Arts olan birinci şahıs nişancı bir video oyunudur. Battlefield 5, Battlefield serisinin 16. oyunu olarak kendine yer bulmakta. Battlefield 5 dünya çapında 20 Kasım 2018'de Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için oyunseverlerin beğenisine sunulmuştur. Hala büyük bir kesim tarafından oynanan oyun hakkında Battlefield 5 sistem gereksinimleri - Battlefield 5 Türkçe yama var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Oyunun Deluxe sürümünün ön siparişini veren oyunseverler 15 Kasım 2018'de ve PC için Origin Acces Premier aboneleri 9 Kasım 2018'de oyuna erken erişme fırsatı bulmuşlardır. Oyun II.Dünya Savaşı sırasında yaşanan değişik hikayelere götürür ve I.Dünya Savaş'ını konu alan Battlefield 1'in devamıdır. Peki, Battlefield 5 sistem gereksinimleri nelerdir? Battlefield 5 Türkçe yama var mı?

Battlefield 5 oyuncuların beğenisine sunulduktan sonra gayet olumlu geri dönüşler almıştır. Fakat bunun yanı sıra lansmandaki içeriğin yetersizliği nedeniyle eleştirilmiştir. Battlefield 5, 2018 biterken 7.3 milyon kopyası satılmasına rağmen Electronik Arts için ekonomik anlamda hayal kırıklığı yaşatmıştır.

Battlefield 5'de "Firestorm" ve "Büyük Operasyonlar" dahil oyuna yeni çok oyunculu modlar eklenerek oyuncuların beğenisine sunulmuştur. Büyük operasyon modları ise bi önceki serisi olan Battlefield 1'den esinlenmiştir ve birden fazla modlar getirerek bunun ilk örneği olan "Operasyonlar" modunu genişletmiştir.

BATTLEFIELD 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD FX-8350
  • İşlemci (Intel): Core i5 6600K
  • Bellek: 8GB RAM
  • Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050/ NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB
  • Ekran kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 560/ HD 7850 2GB
  • DirectX: 11.0 uyumlu video kartı ya da dengi
  • Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 KBPS bağlantı hızı
  • Sabit disk alanı: 50GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İS: 64-bit Windows 10 veya üstü
  • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X
  • İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi
  • Bellek: 12GB RAM
  • Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB
  • Ekran kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 580 8GB
  • DirectX: 11.1 uyumlu video kartı ya da dengi
  • Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 KBPS bağlantı hızı
  • Boş Disk Alanı: 50GB

DXR İÇİN MİNİMUM PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İS: 64-bit Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi (1809)
  • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 2600
  • İşlemci (Intel): Intel Core i5 8400
  • Bellek: 12GB RAM
  • Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® RTX 2070
  • DirectX: DirectX Işın İzleme Uyumlu ekran kartı
  • Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 KBPS bağlantı hızı
  • Boş Disk Alanı: 50GB

DXR İÇİN ÖNERİLEN PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İS: 64-bit Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi (1809)
  • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700
  • İşlemci (Intel): Intel Core i7 8700
  • Bellek: 16GB RAM
  • Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® RTX 2080
  • DirectX: DirectX Işın İzleme Uyumlu ekran kartı
  • Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 KBPS bağlantı hızı
  • Boş Disk Alanı: 50GB

BATTLEFIELD V ÖNERİLEN REKABETÇİ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İS: 64-bit Windows 10 veya üstü
  • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700 veya dengi
  • İşlemci (Intel): Intel Core i7 8700 veya dengi
  • Bellek: 16GB RAM
  • Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® RTX 2070
  • Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı
  • Boş Disk Alanı: 50GB

BATTLEFIELD 5 TÜRKÇE YAMA VAR MI?

Steam versiyonun Türkçe desteklenmediği ifade ediliyor. Ancak pek çok siteden Türkçe yamasına ulaşmak mümkündür.

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