Battlefield 4 Amazon Prime Gaming ile ücretsiz oldu! Battlefield 4 kaç GB? Amazon Prime Haziran ücretsiz oyunları neler?

Amazon Prime seçenekleri arasında bulunan Amazon Gaming ile bu ayın ücretsiz ulaşılacak oyunları belli oldu. Amazon Prime Gaming ile ulaşılabilecek oyunlardan biri de Battlefield 4 oldu. Battlefield 4 kaç GB? Battlefield 4 ücretsiz olarak Amazon'da nasıl alınır? Amazon Prime ücretsiz oyunları neler? Amazon Prime Haziran ücretsiz oyunları neler?

Amazon Prime Gaming ile ücretsiz alabileceğimiz oyunlar belli oldu. Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor. Bu hafta Battlefield 4 Amazon Prime Gaming ile ücretsiz oldu! Amazon Prime ücretsiz oyunları neler?

BATTLEFIELD 4 ÜCRETSİZ AMAZON PRIME'DAN NASIL ALINIR?

Amazon Prime Gaming'ten alacağınız ürün anahtar konuyla Origin hesabınıza girerek alabileceğiniz Battlefield 4 adımları şu şekilde:

İlk olarak buradaki linke tıklayın ve Prime Gaming Battlefield 4 sayfasına gidin. Görselde bulunan "Şimdi talep et" yazısına tıklayın. Talebiniz onaylandıktan sonra karşınıza Origin ürün anahtarı kodu gelecek. Bu kodu kopyalayın. Bilgisayarınızda kurulu olan Origin uygulamasını açın ve Origin hesabınıza giriş yapın. Eğer Origin hesabınız yoksa bir hesap açın. Origin istemcisi üzerinden "Oyun kitaplığı" ögesine tıklayın. Ardından sağ üst köşede bulunan "Oyun ekle" seçeneğine tıklayarak Prime Gaming'den kopyaladığınız Origin ürün anahtarını buraya yapıştırın.

NOT: Battlefield 4 birden fazla platformda (PlayStation 4, Xbox One, bilgisayar Origin ve Steam) mevcuttur ancak bu kod, yalnızca Origin aracılığıyla bilgisayar için kullanılabilir.

Ürün kodunuzu Origin İstemcisi'nde kullanın. Cihazınızda yüklü değilse Origin'i indirin.

Bilgisayar için:

Oyunu eklemek istediğiniz EA hesabı ile giriş yapın.

Origin menüsüne tıklayın.

Ürün Kodunu Kullan ögesini seçin.

Ürün Kodu'nuzu Origin üzerinde kullanın

Oyunu eklemek istediğiniz EA hesabını kullanarak Origin üzerinde oturum açın.

Oyun Kitaplığı'nı seçin.

Sağ üst köşedeki Oyun Ekle'ye tıklayın. Karşınıza çıkacak olan Ürün Kodunu Kullan seçeneğine tıklayın.

Kodunuzu gireceğiniz sayfaya geldikten sonra oyununuzun Ürün Kodu'nu yazın. İleri'ye tıkladıktan sonra oyun, Oyun Kitaplığı'nızda görünecektir.

BATTLEFIELD 4 KAÇ GB?

Etkileyici bir şekilde ilerleyen hikayeye, göz alıcı grafiklere ve oyunun adeta içerisindeymiş gibi hissedeceğiniz dinamiklere sahip olan Battlefield 4, 30 GB depolama alanı istemektedir.

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