Battlefield 2042 PC'de binlerce olumsuz inceleme aldı

Battlefield 2042, dün çıkış yaptı ve Steam'de kötü bir başlangıç yaptı. Steam platformunda Battlefield için yapılan incelemelerde an itibariyle20,965 inceleme içinden 19,291'i olumsuz yorum ile Battlefield 2042 Steam'de çoğunlukla olumsuz yorumunu aldı.

Steam incelemelerin çoğu, geçtiğimiz hafta boyunca Battlefield 2042'nin resmi subreddit'inde kaynayan bir duyguyu yansıtıyor: DICE geleneksel Battlefield'dan çok fazla uzaklaştı. Birçok oyuncu yıkıcı hataları önemli bir sorun olarak öne sürmemektedir, ancak ilk eleştirilerin çoğu DICE'nin Battlefield 2042 için yaptığı ve oyuncuların geleneksek skorboard eksikliği gibi birçok eleştiriden kaynaklanmaktadır.

En yaygın şirketlerden biri, Battlefield 2042'nin ondan önceki her Battlefield'da görülen geleneksel sınfı yapısının yerini alan yeni karakter listesi olan uzmanalr etrafında dönüyor. Battlefield 2042'nin açık betası sırasında, uzun süredir Battlefield hayranları, uzmanların herkesin istediği rolü doldurmasına izin vererek takım oyununu caydırdığını savundu, ancak DICE daha sonra kalmak için burada olduklarını doğruladı.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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