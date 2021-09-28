Battlefield 2042'nin beta tarihleri sızdırıldı - Haberler
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Battlefield 2042'nin beta tarihleri sızdırıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Battlefield 2042'nin beta tarihleri sızdırıldı

Çinli bir web sitesi Battlefield 2042'nin yaklaşan beta tarihlerini sızdırmış olabilir ve bilgiler oyunun beta sürümüyle ilgili önceki sızıntılarla eşleşiyor.

Geçtiğimiz günlerde Battlefield 2042'nin ertelenmişti. Bu ertelenme haberi ile beraber Battlefield 2042 beta tarihleri de ertelenmiş oldu.Yaklaşan Battlefield 2042 çok oyunculu beta sürümü için potansiyel tarihler Bilibili ve Twitter üzerinden çevrimiçi olarak sızdırıldı. Battlefield 2042, 2021'in ilerleyen aylarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Çin sitesi Bilibili, kullanıcılarına yaklaşan beta tarihlerinin 6-9 Ekim arası olduğunu belirtti. Sızıntının doğrudan web sitesinin canlı yayın sayfasından geldiği için kaynak güvenilir görünüyor. Dahası, sitede listeden kategoriler arasında bir Battlefield 2042 bölümü olduğu ortaya çıktı.

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Sızıntı, listeleme hakkında yukarıda ayrıntılardan bazılarını sağlayan Twitter kullanıcısı Tom Henderson tarafından alındı. Henderson ayrıca, 9 Ekim'in sızıntıda listelenen son gün 9 Ekim olmasının, betanın o gün biteceğini göstermediğini de öne sürdü.

Bir hayran sızıntıdaki Çince metni çevirdi ve oyunun açık betasının 9 Ekim'de başlayacağını ve bazı oyunculara 6 Ekim'den itibaren kapalı beta erişimi verileceğinin teorisine güvenilirlik kazandırdığını belirtti.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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