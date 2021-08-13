Battlefield 2042 için Exodus isimli bir kısa film yayınlandı!
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Battlefield 2042 için Exodus isimli bir kısa film yayınlandı!

Battlefield 2042 için Exodus isimli bir kısa film yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Merakla beklenen Battlefiled 2042 için Battlefield 4 favorisini geri getiren 'Exodus' isimli bir fragman yayınlandı.

Geliştirici DICE ve yayıncı Electronic Arts, yeni yayınlanan "Exodus" adlı kısa filmde Battlefield 2042'nin hikayesini gözler önüne serdi ve sevilen bir karakterin dönüşünü onayladı. Battlefield 4'ün ikonik karakteri Kimble "Irish" Graves artık bir Deniz Kurmay Çavuş'u değil, No-Pat muhrip MFS-04 Exodus gemisinin kaptanı olarak geri dönüyor.

Dokuz dakikalık kısa film, oyunun ana çatışmasına yol açan bir dizi olayda, ülkeleri çöken bir grup insan tarafından kurulan No-Pats adındaki ekibe odaklanıyor. Irish, Battlefield 2042'de oynanabilir bir "No-Pat" Uzmanı olarak yer alacak.

"Exodus" ayrıca Battlefield efsanesine OZ adında yeni bir karakter getiriyor. EA, yayınladığı bir haberde Battlefield 2042'nin hikayesinin zaman içinde gelişmeye devam edeceğini ve gelecekteki oynanabilir uzmanlar tarafından anlatılacağını söyledi.

IRISH'İN ÖZEL YETENEĞİ VE PASİF YETENEĞİ BELLİ OLDU!

EA, Irish'in oynanabilir uzmanlardan biri olduğunu bir basın açıklamasında doğruladı. Irish'in özel yeteneği ise, DCS konuşlandırılabilir kapağı ve patlayıcı mermilere karşı koyan APS-36 Shootdown Sentinel'dir. Irish'in pasif yeteneği ise, her ölmede zırh kazanmasını sağlar.

Irish, Haziran ayında açıklanan Casper, Mackay, Boris ve Falck'ın ardından Battlefield 2042 için onaylanan beşinci uzman oldu. Battlefield 2042, 22 Ekim'de PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkıyor.

BATTLEFIELD 2042 EXODUS KISA FİLMİ

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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