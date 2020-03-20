Battle Royale Oyun Call of Duty: Warzone, 30 Milyon Oyuncuya Ulaştı
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Battle Royale Oyun Call of Duty: Warzone, 30 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Activision'ın yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone oyuncu sayısını hızla artırıyor. Call of Duty: Warzone'u PC ve konsollarına indirip oynayanların sayısının 30 milyonu geçtiği Activision tarafından paylaşıldı.

20.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:34
Battle Royale Oyun Call of Duty: Warzone, 30 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Activision'ın yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone oyuncu sayısını hızla artırıyor. Call of Duty: Warzone'u PC ve konsollarına indirip oynayanların sayısının 30 milyonu geçtiği Activision tarafından paylaşıldı.

PC ve konsollarda ücretsiz oynanabilen battle royale oyun Call of Duty: Warzone, 10 Mart'ta çıkış yapmış, ilk 24 saatte 6 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Oyunun yapımcısı Activision, resmi Twitter hesabı üzerinden oyuncu sayısının 30 milyona yükseldiğini duyurdu. CoD Warzone, en hızlı büyüyen ücretsiz oyunlardan biri oldu. Rakibi Apex Legends, Şubat 2019'da ilk haftasından sonra 25 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Oyunun bu denli tutulmasının nedeni tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen yeni tip coronavirüs (Covid-19). Salgından korunmak için kendilerini eve kapatan oyuncular Warzone gibi online multiplayer oyunlarla vakit harcamaya başladı.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .

Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK

— Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020

Call of Duty: Modern Warfare'dan bağımsız ücretsiz bir oyun olarak karşımıza çıkan Call of Duty Warzone, daralan çember, silah yağmalama, devasa oyuncu havuzu gibi tüm battle royale içeriklerine sahip. 150 oyuncunun hayatta kalma mücadelesi verdiği oyuna son olarak tekil oyuncu modu (solo mode) eklendi. Call of Duty Warzone battle royale oyunu hala oynamadıysanız aşağıdaki linkten indirebilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Tamindir

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