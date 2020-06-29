Battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan şahıs da arama çalışmalarına katıldı
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Battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan şahıs da arama çalışmalarına katıldı

VAN (İHA) – Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, güvenlik güçleri nezaretinde arama tarama çalışmalarının yapıldığı bölgeye getirildi.

Battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan şahıs da arama çalışmalarına katıldı
29.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:19

VAN (İHA) – Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, güvenlik güçleri nezaretinde arama tarama çalışmalarının yapıldığı bölgeye getirildi.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş isimli şahıslar için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş 28 Haziran 2020 günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları havadan ve gölde devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait helikopter, İHA ve botlarla teknenin battığı iddia edilen bölgeye sağ kurtulan Medeni Akbaş da güvenlik güçlerinin nezaretinde getirildi. Akbaş, yaşananları anlatarak tekneyle ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmaların yürütüleceği belirtildi.

Medeni Akbaş, daha sonra sahil güvenlik botu eşliğinde teknenin battığı iddia edilen yeri tarif etmek üzere limanda hazır bekletilen tekneyle göle açıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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