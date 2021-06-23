Battfield 2042'nin yeni modu EA Play Live'da gösterilecek!

Dice'ın merakla beklenen oyunu Battlefield 2042'nin yeni modu, Temmuz ayındaki EA Play Live etkinliğinde gösterilecek. EA Play Live etkinliği ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? Battlefield 2042 ne zaman piyasaya sürülüyor? İşte detaylar!

Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Battlefield 2042'nin üçüncü modu EA Play Live etkinliğinde gösterime girecek. EA Play Live etkinliği, 22 Temmuz tarihinde canlı olarak gerçekleşecek.

Geçtiğimiz lansman açıklanan, All-Out Warfare modunda 128 kişilik devasa maçları (veya PS4 veya Xbox One'da uygun şekilde sıkıştırılmış haritalarla 64 oyunculu maçlar) dahil olmak üzere Battlefield 2042'de Specialists olarak oynayacaksınız.Lansman sırasında All-Out Warfare için yedi harita mevcut olacağı da belirtilmişti.

DICE genel müdürü Oskar Gabrielson Battlefield 2042 ile ilgili, "Battlefield 2042'nin en az bir modu ücretsiz olarak sunulacak." dedi.

Adından da anlaşılacağı gibi, Battlefield serisindeki bu oyun, 2. Dünya Savaşı savaşının ardından geliyor. Tarihin uyarlanmasından yakın gelecekteki bir küresel çatışmaya kadar uzanan hikayede ABD ve Rusya'nın karşı karşıya geldiği bir soğuk savaşın içinde bulacağız kendimizi. Battlefield, ülkelerdeki büyük kaynak kıtlığının karşısında başarısız olan paralı "vatansever olmayan" asker gruplarını ve mülteci krizlerini içeriyor.

Battlefield 2042 çıkış tarihini 23 Ekim 2021 olarak verdi ve oyunun PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series X'e gelmesi bekleniyor. EA Play Live etkinliğinde gösterime girecek yeni modu oyunseverler merakla bekliyor.