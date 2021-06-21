Battfield 2042'nin açıklanmasının ardından, Battlefield 4'e akın eden oyuncular sunucu kapasitesinde artışa sebep oldu!
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Battfield 2042'nin açıklanmasının ardından, Battlefield 4'e akın eden oyuncular sunucu kapasitesinde artışa sebep oldu!

Battfield 2042'nin açıklanmasının ardından, Battlefield 4'e akın eden oyuncular sunucu kapasitesinde artışa sebep oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

EA, Battlefield 2042'nin çıkış tarihini açıklamasının ardından, oyuna olan açlığını gidermek ve ellerini taze tutmak isteyen oyuncular Battlefield 4'e akın etti. Bu durumun ardından EA cephesi, sunucu kapasitelerini artırılacağını Yanıtlar Genel Merkezi'ne bildirdi. Battlefield 2042 ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar!

Oyunseverler popüler nişancı oyunu Battlefield 2042'sini oynamak için sabırsızlanıyor. Electronic Arts, 22 Ekim 2021'de çıkış yapacak yeni serisini duyurmasının ardından, arada bulunan dört aylık zamanı değerlendirmek için Battlefield 4'e dönerek susuzluklarını gidermeye çalıştılar. Bunun üzerine EA, önceden tedbir alarak sunucu kapasitelerini artıracağını duyurdu.

Battlefield 2042'in bugüne kadar yayınlanmış serilerin hepsinden büyük bir geliştirme ekibine sahip olduğu iddia ediliyor. 2042'nin genel olarak Battlefield serisine büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bir EA topluluk yöneticisi, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Battlefield 2042'in duyurusunun ardından, hayranların olumlu tepkilerinden ve heyecanından dolayı çok etkilendiklerini ifade etti. Yazının devamında, "O zamandan bu yana, çoğunuz topyekün savaşa dönüşün tadını almak için Battlefield 4'e geri döndü. Deneyimlerinizi izliyoruz ve bazen ABD Batı sunucularında diğer bölgelerden daha uzun bekleme süreleri olduğunu gördük. İyi haber, bu bölgedeki sunucu kapasitemizi artırdık. Daha az bekleme süresi ve daha çok oyun umabilirsiniz." dedi.

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021'de piyasaya sürülecek. Oyunda uçaklar, tanklar ve diğer savaş ekipmanları kullanılabilecek. Böylece daha geniş ve önceki serilere kıyasla daha stratejik mücadelelerin yolu da açılmış olacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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