Battalgazi Semt Kütüphanesi inşatı sürüyor
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Battalgazi Semt Kütüphanesi inşatı sürüyor

Battalgazi Semt Kütüphanesi inşatı sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Beydağı Mahallesinde inşası devam eden Battalgazi Semt Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Beydağı Mahallesinde inşası devam eden Battalgazi Semt Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Güder, yazılı açıklamasında, ilçeye örnek bir kütüphane kazandırmayı planladıklarını aktardı.

500 metrekarelik alana kurulan inşaatı gezen Güder, "Çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde buranın yapımını tamamlayarak, öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Ders çalışmak için çocuklarımız buraya geldiğinde tüm ihtiyaçlarını bu güzel mekanda rahatça karşılayabilecek. Vatandaşa hizmet bizim öncelikli görevimizdir. Bizler hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. Battalgazi Belediyesi olarak okuyan Battalgazi'ye örnek bir kütüphane kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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