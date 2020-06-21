Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı

Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden esinlenilerek kurulan ve Selçuklu Dönemi'ni yansıtan Battalgazi Otağı'nda vatandaşlar tarihe yolculuk ediyor.

21.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:59

Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden esinlenilerek kurulan ve Selçuklu Dönemi'ni yansıtan Battalgazi Otağı'nda vatandaşlar tarihe yolculuk ediyor. Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı olan otak yeniden ziyaretçilere açılırken, virüse karşı da tedbirler alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden esinlenerek kurulan 'Battalgazi Otağı' tarih meraklılarının ilgisini görüyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir süre kapalı kalan otak, 1 Haziran'da başlayan kontrollü hayat ile birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Virüse karşı hijyen başta olmak üzere birçok önlemin alındığı Battalgazi Otağı'nda, özellikle küçük ziyaretçiler ok atma gibi birçok geleneksel etkinliği de yapma fırsatı buluyor.

İşletme yetkilisi Ali Karakaş, tüm tedbirleri alarak yeniden kapıları açtıklarını söyleyerek, "İnsanlar evde bunaldı, değişik yerleri ziyaret etmek istiyorlar. Bizde tüm önlemlerimizi aldık, gelen vatandaşlarda tedbirli olarak burayı ziyaret edebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Diriliş Ertuğrul Dizisinin ardından Kurtuluş Osman Dizi ile de otaklarına ilginin arttığını ile getiren Karakaş, "Buraya gelerek o döneme ait kostümleri giyerek bir nevi o dönemi yaşıyorlar. Özellikle çocuklar, bizde atalarımız gibi olduk diyerek geçmiş tarihimizin özlemini yaşıyorlar" diye konuştu.

Otağı ziyarete gelen vatandaşlar, giydikleri elbiseler ile bol bol fotoğraf çektirirken, hediyelik eşyaları da alma fırsatı buluyor.

Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Haber
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit...
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Dha Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 16:26:06. #1.14#
title