Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden esinlenilerek kurulan ve Selçuklu Dönemi'ni yansıtan Battalgazi Otağı'nda vatandaşlar tarihe yolculuk ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden esinlenilerek kurulan ve Selçuklu Dönemi'ni yansıtan Battalgazi Otağı'nda vatandaşlar tarihe yolculuk ediyor. Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı olan otak yeniden ziyaretçilere açılırken, virüse karşı da tedbirler alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden esinlenerek kurulan 'Battalgazi Otağı' tarih meraklılarının ilgisini görüyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir süre kapalı kalan otak, 1 Haziran'da başlayan kontrollü hayat ile birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Virüse karşı hijyen başta olmak üzere birçok önlemin alındığı Battalgazi Otağı'nda, özellikle küçük ziyaretçiler ok atma gibi birçok geleneksel etkinliği de yapma fırsatı buluyor.

İşletme yetkilisi Ali Karakaş, tüm tedbirleri alarak yeniden kapıları açtıklarını söyleyerek, "İnsanlar evde bunaldı, değişik yerleri ziyaret etmek istiyorlar. Bizde tüm önlemlerimizi aldık, gelen vatandaşlarda tedbirli olarak burayı ziyaret edebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Diriliş Ertuğrul Dizisinin ardından Kurtuluş Osman Dizi ile de otaklarına ilginin arttığını ile getiren Karakaş, "Buraya gelerek o döneme ait kostümleri giyerek bir nevi o dönemi yaşıyorlar. Özellikle çocuklar, bizde atalarımız gibi olduk diyerek geçmiş tarihimizin özlemini yaşıyorlar" diye konuştu.

Otağı ziyarete gelen vatandaşlar, giydikleri elbiseler ile bol bol fotoğraf çektirirken, hediyelik eşyaları da alma fırsatı buluyor. - MALATYA

Kaynak: İHA