Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Kafe Market büyük ilgi görüyor

2019 yılında kurulan ve hayata geçirdiği projelerle Malatya'da takdir toplayan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, açmış olduğu kafe market ile de örnek olmaya devam ediyor.

2019 yılında kurulan ve hayata geçirdiği projelerle Malatya'da takdir toplayan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, açmış olduğu kafe market ile de örnek olmaya devam ediyor.

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından yenilenen konseptiyle Kışla Caddesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan ve gönüllü kadınların yöresel ürünlerini hazırlayarak satışa sunduğu Kafe-Market, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Malatya'nın ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifindeki gönüllü kadınlarının hazırlamış olduğu yöresel ürünlerin satıldığı kafe marketten alışveriş yapan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür kooperatiflerin sayılarının artması gerektiğini ifade etti.

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifindeki gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan ürünleri çok beğendiklerini ifade eden Diyadin Demiroğlu isimli bir vatandaş, "Ben Elazığlıyım. Buraya Elazığ'dan Malatya'ya gezme amaçlı geldik. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi yazısını gördük ve gezmek istedik. Kadınların hazırlamış olduğu börek ve gözlemeyi yedik. Çok lezzetli, çok da güzel ürünler var. Hanımların ellerine sağlık. Köy bulguru, tarhana, erişte gibi birçok el yapımı ürünler var ve burada satışa sunulmakta. Elazığ'da da böyle bir kooperatifin eksikliğini çok hissediyoruz. Elazığ'da da böyle bir kooperatifin olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Battalgazi Belediyesine kadınlara böyle güzel fırsatlar verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımız bu tür kooperatifler sayesinde kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Buda beni çok mutlu ediyor" dedi.

Sümeyye Demiroğlu ise, "Elazığ'da oturan bir vatandaş olarak burayı tesadüfen gördük. Çok güzel ürünler satılıyor burada. Kadınlara yönelik böyle yerlerin açılması bizi ayrıca mutlu ediyor. Kadınlarımıza bu imkanı sağlayan Osman Güder başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu tür kooperatiflerin sayısı arttırılmalı. Kadınlarımız böyle yerlerde kendilerini gösterme fırsatı bulabiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın Kooperatiflerinin faaliyetlerinden memnun olduklarını belirten Nigar Sönmez Orhan ise, "Battalgazi'de oturan bir vatandaş olarak bölgemize kurulan kadın kooperatifinden çok memnunuz. Biz, bayanlar organik ve doğal ürünlere çok düşkün oluyoruz. Bayanlarımızın ellerinden de böyle temiz, hijyen bir şekilde alış veriş yapmayı da seviyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Kadın Kooperatifi fahri başkanı Yıldız Güder hanımefendi kadınlara çok büyük destekler sağlıyor. Kooperatifi gezdik, çok beğendik. Her türlü ürün mevcut burada. Ev ekmeği gibi birçok yöresel ürünleri de rahatlıkça burada bulabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinin birçok önemli projeye imza attığının altının çizen Özge Turhan isimli bir başka vatandaş ise, "Aslen Diyarbakırlıyım ama 15 yıldır Malatya'da yaşıyorum. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinin faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Bugüne kadar birçok önemli projelere imza attılar. Yıldız Hanım'a böyle projeye başkanlık ettiği için teşekkür ediyoruz. Kadınlarımız evde oturmak yerine bu tür faaliyetlerde yer alarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Sosyalleşme imkanları da bulabiliyorlar. Mutfağı da gezdik, gördük çok temiz. Hijyenik koşullarda ürünler üretiliyor. Diyarbakır'da böyle bir kooperatif yok. Diğer iller de bu konuda Battalgazi'mizi örnek alsınlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya'nın yöresel ürünlerini tanıtıldığı güzel bir mekanın Malatya'ya kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Şefika Zaşin isimli vatandaş da, "Böyle bir kooperatifin hizmette olması çok güzel düşünülmüş bir proje. Gerçekten büyük emek verilmiş. Malatya'nın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı güzel bir mekan haline gelmiş burası. Sürekli alışveriş yapacağınız bir yer. Genellikle el yapımı tarhana, bulgur, erişte ve sirke gibi günlük hayatımızda kullandığımız her şey burada bulunuyor. Çalışan bayanlar ve ev hanımları için güzel düşünülmüş. Özelikle analı-kızlı ve kiraz yaprağı gibi yöresel yemeklerin de yapıldığını öğrendim bu çok mutlu etti beni. Başta Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve kıymetli eşi Yıldız Güder hanıma ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir mekanı Malatya'ya kazandırdıkları için" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı