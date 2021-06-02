Battalgazi Meclisi, haziran ayı toplantısı yapıldı
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Battalgazi Meclisi, haziran ayı toplantısı yapıldı

Battalgazi Meclisi, haziran ayı toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını tamamladı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını tamamladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında yapılan toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Mayıs ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler de ilgili komisyona havale edildi.

Meclis toplantısında 5'inci gündem maddesi olan Çöşnük Mahallesi 1026 ada 10 nolu parselde okul yapımı için imar plan değişikliği oy birliği kabul edilirken, Meydanbaşı Mahallesi 380 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediye Başkanlığına ait 'Battalgazi Türbesi' de Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne oy birliği ile devredildi.

Meclis toplantısının ardından dilek ve temenniler kısmında söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Ali Görgeç, İYİ Partili Meclis üyeleri adına Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan Çin Zulmünü yazılı bildiri ile kınadı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısı ise 1 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA

Battalgazi Meclisi, haziran ayı toplantısı yapıldı
Battalgazi Meclisi, haziran ayı toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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