Battalgazi Mahallesi'ne kreş müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Battalgazi Mahallesi'ne kreş müjdesi

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler eşliğinde Battalgazi Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, önümüzdeki günlerde mahalleye yapılması planlanan kreşin müjdesini de verdi.

Battalgazi Mahallesi'ne kreş müjdesi
20.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:30

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler eşliğinde Battalgazi Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, önümüzdeki günlerde mahalleye yapılması planlanan kreşin müjdesini de verdi.

Covid-19 salgını nedeniyle mahalle toplantılarına ara veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Mahallesi sakinleri ile muhtarlık binasının önünde bir araya geldi. Mahalle halkının sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, birim müdürlerine sıkıntıların çözümü için talimat verdi. Başkan Güder, mahalle sakinlerine bir de kreş müjdesi vererek, "Bu bölgede çalışan insanlarımızın çocuklarının ihtiyaçlarını giderme adına bir kreş çalışmasına da başladık" dedi. Başkan Güder'e düzenlenen mahalle toplantısında AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve başkan yardımcıları eşlik etti.

"Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız"

Toplantı öncesi söz alan Battalgazi Mahalle Muhtarı Mehmet Arıkboğa, "Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımıza ve Milletvekillerine mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyanın yaşadığı pandemi döneminde mahallemize ilk defa bir siyasetçi geldiği için gurur duyduk. Depremde de aynı şekilde sizler bizim yanımızda yer aldınız. Yine bizleri ziyarete geldiler. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizler sizin için varız"

Geleneksel olarak düzenlenen mahalle toplantılarına pandemiden dolayı ara verdiklerini hatırlatan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Malumunuz üzere tüm Dünya bir pandemi süreci yaşadı. Alınan tedbirlerle bu süreçte iyi bir sınav verdik. Bizlerde doğal olarak pandemiden dolayı mahalle toplantılarımıza bir süre ara verdik. Yaklaşık üç aydır böyle programlar yapmıyorduk. Ama inşallah bununla birlikte Battalgazi Mahallemize gelmiş olduk. Bundan sonra her hafta bizim Battalgazi bölgesinde muhtarlarımızı ziyaret edip birebir istişare edip muhtarlarımızla birlikte sorunları Milletvekillerimize ve Başkanımıza bildirerek, sorunun çözümü için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Bizler sizler için varız. İnşallah AK Parti'nin 18 yıllık iktidar sürecince milletle el ele vererek bu döneme geldi" şeklinde konuştu.

"Yatırımlarımızı yaparken istişare yapıyoruz"

Battalgazi için yapılan tüm yatırımları istişare ile yaptıklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi yeni imar uygulamalarının olduğu bir mahallemiz. Buradaki imar uygulamalarına bazı itirazlar vardı. Bu itirazları sonuca kavuşturarak, yeni kuşak yolumuzu buradan geçireceğiz. Bu bölge Battalgazi'nin yeni yapılan alt merkezlerden bir tanesi olacak. Bizler ilçemiz için yapılacak olan tüm yatırımlarımızda vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile istişare ediyoruz. Bu yönüyle sürekli muhtarımızla istişare halindeyiz. Müteahhitler bu bölgede özellikle kentsel dönüşümü gerçekleştirme adına ciddi uğraş veriyorlar. Bizde o dönüşümün sağlanması için elimizden gelen belediye olarak katkıyı sunuyoruz. Bilindiği üzere Malatya da bir deprem ve hemen akabinde tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptığımıza canı yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız Malatya'ya geldi ve gençlerimizle birlikte kendisini karşıladık. Bizlerde bakanımızdan bu bölgelere gençlerimizin istifade edeceği sportif alanlar olmasını

talep ettik. Bu bölgede çalışan insanlarımızın çocuklarının ihtiyaçlarını giderme adına bir kreş çalışmasına da biz başlattık. Kısa zamanda inşallah bu bölgeye bu çalışmamızı kazandırmış olacağız. Bu konuda siz desteklerinizi bizden esirgemiyorsunuz. Ankara'ya geldiğimizde sorunları bakanlıklara ve gerekli yerlerde taşımamıza bize katkı sunuyorsunuz. Allah razı olsun hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Battalgazi belediyemiz her daim sizlerin yanında olmuştur"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Battalgazi Mahallesi bizim için önemli. Battalgazi'nin kalbi olan mahallelerinden birisi ve buranın hem imarının hem de dönüşümünün Battalgazi'nin gelişimi için önemli olduğunu başkanım biraz önce izah etti. Allah razı olsun kendisinden bu konuda titiz ve duyarlı bir çalışma yürütüyor. Bu duyarlılık neticesinden de inşallah ortaya çıkacak neticelerinde sizlerin hayrına olacağını da inanıyoruz. Biz istiyoruz ki; bu mahallelerimiz özellikle kamusal anlamda hem yeni yatırımları çekebilmek için yerler oluşturulabilsin hem de kendi içerisinde dönüşerek insanlarımızın yaşam standartlarını daha da fazla ya çıkartalım. İşte Melekbaba'da biliyorsunuz mükemmel bir spor kompleksi kuruyoruz. İnşallah onun futbol sahalarıyla, spor sahalarıyla, tenis kortlarıyla, açık ve kapalı spor alanlarıyla gençlerimizin de imkanlarını değerlendirebileceği hizmetler sunuyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzunu da bu bölgeye kazandırıyoruz. Belediye Başkanımız Osman Güder'in gayretiyle bu hizmetler sunuluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim. Battalgazi Belediyemiz her daim sizlerin yanında olmuştur. Biz, buraya sizleri dinlemeye geldik. Sizlerle hasbihal edip sizlerin bizlere ileteceği sorunlar ve öneriler ve çözümler varsa bunları sizden almak bizim boynumuzun borcu. Ben hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İnsanın hayatta bir kere rastlayabileceği kuyruklu yıldız şovu kuzey yarım kürede gökyüzünü süsleyecek
İnsanın hayatta bir kere rastlayabileceği kuyruklu yıldız şovu kuzey yarım kürede gökyüzünü süsleyecek
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Fatih Sultan Süleyman Soylu Zeydan Karalar Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şeyma Subaşı Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Avrupa Beşiktaş Ayasofya Şampiyon
Şu an buradasınız: Battalgazi Mahallesi'ne kreş müjdesi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 17:31:30. #1.14#
title