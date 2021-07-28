Battalgazi Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor
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Battalgazi Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor

Battalgazi Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Battalgazi Mahallesi'nde 2. Etap çalışmalara başlayarak yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Battalgazi Mahallesi'nde 2. Etap çalışmalara başlayarak yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi'nin birçok bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Küçükali Mahallemizde büyük bir kentsel dönüşümün ilk etabı tamamlanmıştı. Buradaki tüm vatandaşlarımız 2. Etap için talepte bulunuyordu. Bu kapsamda çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Şu anda 42 tane gecekondu ile anlaşarak yıkımlarını peyderpey yapıyoruz. İnşallah bu bölgede diğer vatandaşlarımızla da anlaşarak buradaki eski harabe görüntüyü kaldırıp yeni mahalle anlayışıyla 1. etaptaki gibi güzel bir hale getireceğiz. Şu anda tam 9 tane gecekondunun yıkımını yapıyoruz. Şehrimiz gittikçe güzelleşiyor ve daha da güzel olması lazım. Vatandaşlarımızla el ele verdiğimizde çok daha güzel yaşam merkezleri ortaya çıkacaktır. Bugünkü yıkımın kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum. En kısa zamanda diğer vatandaşlarımızla da anlaşarak güzel bir 2. etap kentsel dönüşümü başlatacağız. Burada farklı yöntemlerle çalışma yapıyoruz hem de vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz. Burada evi olan vatandaşlarımıza daha iyilerini verdik. Diğer bölgelerde de Yıldırım Beyazıt, Çorakçılar, Kazım Karabekir, Anbar olsun çok farklı bölgelerde kentsel dönüşüm projelerimiz var. Cenabı Allah sağlık ve huzur içerisinde bu projeleri gerçekleştirmeyi nasip etsin. Buralardan yeni daire sahibi olacak vatandaşlarımıza da hayırlı olsun." dedi. - KAYSERİ

Battalgazi Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor
Battalgazi Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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