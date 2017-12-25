Battalgazi Kaymakamı Duran'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, yeni hizmet binasında Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Duran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, yeni hizmet binasının hayırlı olması temenni etti.



Battalgazi Belediyesinin yeni hizmet binasının ilçeye yakışır şekilde yapıldığını aktaran Duran, "Yeni binanın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yeni binamız gayet güzel ve görkemli. Battalgazi'ye yakışır bir bina olmuş. İnşallah Battalgazi'de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olacak diye düşünüyorum.İnşallah bu hizmet binası ile birlikte Battalgazi yüzü bir kat daha değişecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Gürkan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu duyduğu bildirerek, "Projelerimizin büyük ekseriyetini Kaymakamımızla birlikte ortak yürütüyoruz. Gerek Valilikteki görevi itibariyle, gerek Kaymakamımız olması hasebiyle projelerimizin daha çabuk sonuca ulaşıyor." dedi.



Konuşmaların ardından Duran, Gürkan ile birlikte yeni hizmet binasını gezdi.