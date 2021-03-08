Battalgazi'den New York'a "Canımız Erdoğan"lı cevap
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Battalgazi'den New York'a "Canımız Erdoğan"lı cevap

08.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:45
Battalgazi'den New York'a

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, ABD'nin New York kenti Times Meydanı'ndaki reklam panosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ilanlara tepki olarak, 'Love Erdoğan' ve 'Canımız Erdoğan' görselleri ile karşılık verdi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, ABD'nin New York kenti Times Meydanı'ndaki reklam panosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ilanlara tepki olarak, 'Love Erdoğan' ve 'Canımız Erdoğan' görselleri ile karşılık verdi.

Battalgazi Belediyesi, ABD'nin New York kenti Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine, 'Love Erdoğan' ve 'Canımız Erdoğan' görselleri ile cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için hazırlanan görseller, led ekranlı araçlara yansıtıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından yayınlanan ilan, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

Başkan Güder: "Davan davamız, yolun yolumuzdur"

"Davan davamız, yolun yolumuzdur" diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Stop Erdoğan diyenlere karşı Cumhurbaşkanımızın her daim yanındayız. Davan davamız, yolun yolumuzdur. Büyük ve güçlü Türkiye davasında, mazlumların yaralarına merhem olma savaşında, yetimlerin, öksüzlerin yüzünü güldürme yarışında, Hakk'ı ve hakikati savunma mücadelesinde her zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanındayız. Türkiye'nin yükselişini kaldıramayanlar, hadlerini aşmakta sınır tanımıyorlar. Çeşitli hileler ile ülkemizin yükselişine dur demeye çalışanlar, 15 Temmuz'da ağızlarının payını almışlardır. Bölgesinde önemli bir faktör olan ve Bölge üzerinde hesap yapanların hesabını bozan Türkiye'ye saldırılar devam ediyor. Son olarak Amerika'da Cumhurbaşkanımıza karşı başlatılan karalama kampanyası da bu kirli oyunların bir tezahürüdür. Ancak milletimiz her şeyin farkındadır. Yükselişini hızlı bir şekilde sürdüren ülkemizin liderine her zaman olduğu gibi bugünde sahip çıkmaktadır. Şunu unutmasınlar ki; bu kutlu yürüyüşümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devam edecektir. Memleket sevdalısı, ümmetin umudu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız" dedi. - MALATYA

Battalgazi'den New York'a 'Canımız Erdoğan'lı cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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