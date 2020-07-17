Battalgazi'den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ödüller verildi
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Battalgazi'den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ödüller verildi

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi Belediyesi ile AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları tarafından '15 Temmuz' konulu ödüllü resim yarışması düzenlendi.

Battalgazi'den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ödüller verildi
17.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:46

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi Belediyesi ile AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları tarafından '15 Temmuz' konulu ödüllü resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Battalgazi Belediyesi ve AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları işbirliğinde '15 Temmuz' konulu ödüllü resim yarışması düzenledi. 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan yarışmaya katılan 7-16 yaş gurubu katılımcıların, o karanlık geceyi anlatan eserleri sergilenirken, resimlerde kahramanlık ve milli direniş konu edildi.

Yarışmada dereceye giren 3 öğrenciye hediyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci'nin katılımları ile düzenlenen törende takdim edildi.

Yarışmada birinci olan Ayşegül Sıla Aydoğan'a bisiklet, ikinci olan Kerem Aydemir'e tablet, üçüncü olan Tarık Keskin'e ise kol saati hediye edildi.

Programda konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, 15 Temmuz darbe gecesini her platformda dile getireceklerini dile getirerek "Bugün bir resim yarışması olur, yarın park ismi veya bir sokağa verilen isimle olur. Her yıl bu etkinliği düzenleyerek, Türkiye'nin İstiklaline ve İstikbaline kast edilen darbe girişimini unutturmama adına her türlü etkinliği yapacağız. Etkinliği düzenleyen Battalgazi Belediyemizin Kültürü Müdürü Mercan Sarı ile birlikte AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları başkanı Harun Erdem'e teşekkür ediyorum. Dereceye giren kardeşlerimize bugün burada ödüllendireceğiz" dedi.

"15 Temmuz ülkeyi parçalamaya yönelik darbe girişimiydi"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, tüm darbelerin alçakça girişimler olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz bu alçakça girişimlerin belki en alçağı sayılabilecek bir darbedir. Başları dışarıda olup, uşakları içeride olan ve ülkeyi parçalamaya yönelik bir darbe girişimiydi" ifadelerine yer verdi.

Darbe girişimini her yıl lanetleme adına bir dizi programlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Güder, "Battalgazi Gençlik Kollarımız ile 7-16 yaş grubu çocuklarımıza ne tür bir eylemde bulunduklarını ve onların beyinlerine nakşetme adına birlikte bir resim yarışması düzenledik. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Tüm yapılan resimleri jürimiz tek tek inceledi. Hepsi takdir toplayan çalışmalar olmuş. Ancak içlerinden 3 tanesini seçmemiz gerekiyordu. Bu yarışmaya katılan tüm katılımcılara da teselli armağanları verildi. İlk 3 sırayı alarak başarı gösteren arkadaşlarımıza da ödüllerini takdim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hediye takdimlerinin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dereceye giren yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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